Palo Alto Networks breidt uit met nieuwe cloud-beveiligingsmogelijkheden

Security

Palo Alto Networks kondigt aan dat zijn Cloud Access Security Broker (CASB)-product, ook wel Aperture SaaS security service, voortaan applicatiebeveiliging biedt voor verschillende Amazon Web Services-oplossingen. Daaronder vallen onder meer Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), AWS Identity and Access Management (IAM) en Amazon Storage Service (Amazon S3).

Door de uitbreiding wil Palo Alto Networks het verlies van gevoelige data verder beveiligen. Gebruikers kunnen voortaan ook gedrag van beheerders monitoren. Daarnaast beschermt het beveiligingsbedrijf zijn klanten extra tegen malware-verspreiding en verkeerde security configuraties. Het combineren van die opties met de preventiemogelijkheden van zijn Next-Generation Security Platform moet nog betere beveiliging bieden voor het gebruik van AWS, cloud-applicaties en -data, aldus Palo Alto Networks.

Het beveiligingsbedrijf schrijft dat de Office 365- en Google-applicaties service verbeterd en uitgebreid is met cloud-based e-mail-diensten en G Suite Marketplace-applicaties. Ook benadrukt Palo Alto Networks het belang van zijn aanbod door aan te halen dat veel bedrijven overgaan op een multi-cloud-strategie. Daarbij worden belangrijke bedrijfsdata in verschillende cloud-omgevingen bewaard. Daar kunnen Palo Alto Network-diensten bij helpen.

Verdere beveiliging

Aperture moet alle beveiliging bieden voor een aantal bedrijfskritieke SaaS-applicaties, zoals Box, salesforce.com, Office 365 en andere. De dienst ondersteunt naast de AWS-diensten voortaan diverse applicaties, waaronder Critix ShareFile, Atlassian Confluence, G Suite Marketplace-applicaties, Jive en Microsoft Office 365 Exchange Server. Het doel is om controles voor nieuwe productiviteits- en file-sharing apps uit te breiden.

Verder is Aperture voortaan te koppelen aan syslog servers en API-clients, waardoor zij informatie kunnen doorspelen naar externe syslog servers of toegang krijgen tot informatie van de Aperture service via een REST-API. Een andere nieuwe mogelijkheid is het op de hoogte stellen van beheerders van verdachte activiteiten wanneer ze gevonden worden in SaaS-applicaties.

Overigens was Palo Alto Networks recentelijk ook nog in het nieuws. Eind september verscheen op Techzine namelijk het bericht dat het beveiligingsbedrijf komt met een nieuwe cloud-based logging service. Volop ontwikkelingen rondom het merk dus.