Een op de drie medewerkers vindt technologie op kantoor te ingewikkeld

De digitale transformatie kent veel voordelen. Werk wordt zo efficiënter, soms makkelijker, maar uit onderzoek blijkt het voor sommigen juist moeilijker te worden. Onderzoek wijst uit dat een op de drie kantoormedewerkers de technologie die op kantoor gebruikt wordt te complex vindt.

Sharp deed onderzoek onder 6.045 Europese kantoormedewerkers. Dat onderzoek wijst uit dat kantoormedewerkers de nieuwe technologieën die geïmplementeerd worden omdat ze het werk makkelijker maken, vaak te complex vinden. Werkprocessen worden op die manier juist ingewikkelder.

Eigen apparatuur en ervaring

Van de Nederlandse werknemers geeft 26% aan dat ze bedrijfsapparatuur soms niet gebruiken, omdat ze niet weten hoe ze dat moeten doen. 39% van de werknemers kiest ervoor om eigen apparaten te gebruiken in plaats van die van de organisatie, omdat ze gemakkelijker te bedienen zijn. Een kwart van de werknemers zegt wel eens dat bedrijfsapparatuur defect is terwijl dat niet zo is, zodat ze de apparatuur niet hoeven te gebruiken.

Het onderzoek toont daarnaast een gebrek aan ervaring van werknemers met nieuwe technologie aan: slechts 30% van de respondenten geeft aan zich zeker genoeg te voelen om bijvoorbeeld een online conference call te organiseren. Toch is het niet een en al kommer en kwel: ruim veertig procent van de Europese kantoormedewerkers geeft aan dat gebruiksvriendelijke en toegankelijke technologie hun werk veel makkelijker en productiever zou maken. Ook zou 36% met gebruiksvriendelijke technologie vaker informatie delen met collega’s van andere afdelingen.

Meer naar het personeel luisteren

Het advies dat uit het rapport voortkomt, is om bij de digitalisering van het bedrijf met drie zaken rekening te houden. Sascha Stowasser, directeur van het Duitse instituut voor Applied Work Sciences, adviseert het volgende: “Het is ten eerste belangrijk dat organisaties naar hun werknemers luisteren. Als zij het nut van de nieuwe technologie niet inzien, dan is het duidelijk dat er meer uitleg nodig is. Daarnaast zijn goede instructies heel belangrijk.”

Wel moet er opgelet worden dat de handleidingen niet te dik zijn. Dat werkt juist demotiverend, terwijl goede technologie werknemers juist zal helpen om hun werk beter te kunnen doen.

