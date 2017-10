Aerohive introduceert nieuw scala aan gebruiksopties voor netwerkbeheer

Networking

Aerohive Networks komt met wat het bedrijf in zijn persbericht zelf het breedste scala aan gebruiksopties voor cloud-based netwerkbeheer binnen de branche noemt. De public cloud, de private cloud en virtual appliance behoren hiertoe.

Zo maakt de multi-tenant cloud-architectuur van Aerohive, ook wel HiveManager NG, gebruik van een Global Data Center (GDC) en Regional Data Centers (RDC’s) in verschillende delen van de wereld. De leverancier van netwerkoplossingen creëert hiermee een architectuur die ondersteuning biedt voor miljoenen netwerkapparaten. Met de oplossing wil Aerohive organisaties schaalbaarheid en onafgebroken beschikbaarheid bieden, alsmede voldoen aan alle eisen op het gebied van privacy en onafhankelijke data.

Aerohive maakt zijn RDC-concept toegankelijk voor partners en klanten met de oplossing Private Cloud RDC om organisaties flexibele gebruiksopties te bieden voor HiveManager NG. De oplossing moet dezelfde voordelen bieden als de public cloud (zoals ondersteuning voor Aerohive Connect, Select en Insight), maar ook inzetbaar zijn binnen de infrastructuur van de klant of partner. Bedrijven en managed service providers worden zo niet alleen voorzien met flexibiliteit en schaalbarheid van de cloud, maar behouden ook controle door hosting in hun eigen datacenter of op basis van hun Cloud Service Provider-account.

Virtual appliance

HiveManager NG is dus tevens beschikbaar in de vorm van een virtual appliance. Het bedrijf wil de schaalbaarheid van deze oplossing uitbreiden naar 5000 beheerde apparaten. Volgens Aerohive wensen organisaties dezelfde technologie in te zetten als bij public cloud. De virtual appliance wordt daarbij uitermate geschikt genoemd voor het MKB en partners die de mogelijkheid van cloud willen benutten en controle over hun lokale implementatie willen behouden.

Verder geeft Aerohive aan dat de mogelijkheden voor netwerkbeheer te kunnen bieden dankzij het gebruik van technologiën zoals ElasticSearch en Kibana in combinatie met de in eigen beheer ontwikkelde Cooperative Control Architecture. Alle implementaties van Aerohive-oplossingen kunnen zo gebruikmaken van dezelfde functies en dezelfde geavanceerde access networking-apparatuur.

