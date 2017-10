Samenwerking Porsche en home-iX moet auto en huis verbinden

Services

Porsche Digital, een dochteronderneming van Porsche, neemt een belang in de B2B-startup home-iX. Dit in Stuttgart gevestigde bedrijf specialiseert zich in smart living-oplossingen. Door de investering wil Porsche de auto met een smart home verbinden, al noemt Porsche in zijn aankondiging niet hoeveel er in home-iX gestoken wordt.

Wel geeft het automerk aan dat Porsche Digital vooralsnog een minderheidsbelang in home-iX heeft. Door de samenwerking krijgen de oprichters van het bedrijf, Mehmet Arziman en Heiko Scholtes, ondersteuning in de vorm van een model waarbij kantoorruimtes, strategische coaching en mentoring zijn inbegrepen.

Porsche Digital heeft opdracht voor een pilotproject gegeven om concrete oplossingen te bedenken voor de manier waarop auto’s, smart home en digitale assistenten met elkaar verbonden kunnen worden. De CEO van Porsche Digital noemt smart living een cruciale mijlpaal op weg naar een digitale lifestyle. Het automerk geeft daarbij aan dat de automatisering van dagelijkse processen bijdraagt aan extra efficiency, gemak betrouwbaarheid en productiviteit, zowel thuis als onderweg.

Samenhang smart living-industrie

De ontwikkeling van een Smart Living as a Service-platform en digitale B2B-marktplaats voor smart living -dienst door home-iX moet Porsche dus gaan helpen. De startup ziet zichzelf als een neutraal bedrijf dat als doel heeft om oplossingen van bestaande aanbieders te integreren in plaats van te concurreren met deze bestaande aanbieders. Het algehele streven is om meer samenhang in de smart living-industrie te realiseren.

Arziman zegt dat op dit moment markten als smart energy en smart grid nog sterk gefragmenteerd zijn. De oprichter geeft aan dat ook de auto-industrie eigen smart living-oplossingen voor zijn klanten moet ontwikkelen om de toegang tot deze markten te vereenvoudigen. Het samenbrengen van aanbieders is volgens de home-iX-CEO’s een essentiële voorwaarde voor het creëren van een gebruiksvriendelijke en omvangrijke smart living-ecosysteem.

Op zich is het niet zo heel gek dat Porsche meer wil doen met het Internet of Things. Zo tonen steeds meer onderzoeken aan dat deze technologie veel toekomst heeft. Onlangs schreef Techzine nog dat een studie een verdubbeling IoT-gebruik door bedrijven aantoonde.