Apple brengt iOS 11.0.2 uit en lost audioproblemen op

Sinds op 19 september iOS 11 uitgerold werd, zijn er al twee updates uitgebracht voor het besturingssysteem. Apple heeft nu een update uitgebracht die onder meer audioproblemen bij de iPhone 8 en iPhone 8 Plus oplost. Ook zijn er een aantal andere bugfixes.

iOS versie 11.0.2 is vanaf nu te downloaden voor je iPhone en iPad. De update wordt als het goed is vanzelf aangeboden op je apparaat, maar je kan hem ook al handmatig activeren. Daarvoor hoef je enkel naar het instellingenmenu van het toestel te gaan, om daar te klikken op ‘software-update’. Zodra je dat doet, controleert je toestel of er updates beschikbaar zijn en indien dat zo is, worden die geïnstalleerd.

Kleine oplossingen

De update die Apple uitbrengt is niet heel groot. Centraal staan enkele probleemoplossingen en verbeteringen. Allereerst was bij een klein aantal iPhone 8 en iPhone 8 Plus-toestellen gekraak te horen tijdens telefoongesprekken. Volgens Apple moet dat probleem met deze update opgelost worden. Of dat ook echt zo is, weten we nog niet.

Verder is er een probleem opgelost dat zorgde dat sommige foto’s verborgen worden en een probleem waarbij e-mails die in S/MIME gecodeerd waren niet geopend konden worden. Deze zaken zouden nu weer opgelost moeten zijn volgens Apple.

Problemen bij iOS 11

Het komt wel vaker voor bij een nieuwe versie van Apple’s iOS. Gewoonlijk zijn er in de eerste paar versies een aantal bugs, die ervoor zorgen dat de software niet altijd even soepel werkt. Wel volgen updates elkaar vlak na zo’n lancering in rap tempo op, zodat de problemen snel opgelost worden.