Western Digital onthult 14TB HDD voor enterprise

Hardware

Western Digital heeft ’s wereld eerste 14 TB harde schijf onthuld die over host managed shingled magnetic recording (SMR)-technologie, HGST-branded Ultrastar Hs14 beschikt. Door SMR toe te voegen laat WD de storage density en totale opslagcapaciteit per drive toenemen, waardoor het totale geheugen zo hoog kan zijn.

De nieuwe HDD, die dus de naam HGST Ultrastar Hs14 draagt, levert 40 procent meer capaciteit dan zijn SMR-voorganger. Ook de sequentieschrijfsnelheid gaat meer dan twee keer zo snel bij deze harde schijf. Daardoor moet op een meer economische en efficiëntie wijze de groeiende volume en variëteit van data toenemen.

De HGST Ultrastar Hs14 draait op 7200rpm en is uitgerust met 512 MB cache. WD claimt dat de maximale schrijfsnelheid van het product uitkomt op 233MB/s. Vooral de zakelijke markt moet profiteren van de nieuwe HDD. Volgens de maker is deze harde schijf dan ook geschikt voor gebruik in servers.

Big Data

Met de HGST Ultrastar Hs14 lijkt WD de uitdaging aan te gaan van Big Data. Dit gebeurt door het leveren van de 14 TB opslag en online watt/TB energie-efficiëntie om de totale kosten van het gebruik (TCO) te beperken. De focus op TCO komt onder meer voort uit de capaciteit per rack, energieconsumptie, cooling en onderhoud, zo schrijft Fudzilla.

De drives beschikken over twee core-technologieën, een vierde generatie HelioSeal-technologie en tweede generatie host-managed SMR. Door te vertrouwen op SMR kan de HDD een toename van 16 procent aan capaciteit realiseren, terwijl er zeer voorspelbare en zeer betrouwbare prestaties geleverd worden.

WD maakte niet bekend wat de HGST Ultrastar Hs14 gaat kosten. Momenteel test het bedrijf de harde schijf om OEM’s te kunnen selecteren. De nieuwe HDD zal met vijf jaar garantie komen. Het is eveneens niet bekend wanneer de HGST Ultrastar Hs14 verschijnt.