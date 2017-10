Teufel komt met opvolger van de Boomster

Consumer

De Teufel Boomster krijgt bijna drie jaar na zijn introductie een opvolger, zo laat de maker weten in een persbericht. De draagbare bluetooth-luidspreker belooft op meerdere fronten verbeteringen ten opzichte van zijn voorganger. Deze veranderingen worden doorgevoerd op basis van de feedback van fans, aldus Teufel.

Zo ontvangt de nieuwe Boomster voortaan naast VHF-zender ook digitale radio via DAB+. Door een nieuw display moet het eenvoudiger zijn om zenders te vinden. Op dit scherm is uiteraard informatie aanwezig, zoals de batterijstand, basisinstelling en het volume. Teufel wil met een ergonomische handgreep tevens zorgen voor meer comfort.

Een andere update voor de nieuwe Boomster is de aanwezigheid van een telescoopantenne die een optimale ontvangst waarborgt. Bij de voorganger werd nog een kabelantenne meegeleverd. De DAB+- en DM-RDS-radio met vier zenderknoppen en automatische zoekfunctie moeten door de telescoopantenne nog beter tot hun recht komen.

Daarnaast beschikt de Teufel Boomster voortaan over een drie-kanaalsysteem: twee tweeters, twee midrange speakers en een subwoofer. Zo moet gedetailleerde hifi-audio met een vol basgeluid gerealiseerd worden. Door bluetooth 4.0 met apt-X en NFC kunnen gebruikers draadloze overdracht in cd-kwaliteit bewerkstelligen. Er is bovendien een ingebouwde voorziening voor handsfree bellen in de hele ruimte.

De lithium-ionbatterij moet ervoor zorgen dat de Boomster tot tien uur af kan spelen. Deze accu is tevens vervangbaar door acht AA-batterijen voor een speelduur tot zes uur. Verder beschikt het apparaat over een audio-ingang (AUX) en USB-oplaadpoort voor smartphone en tablets.

Teufel maakt het voor geïnteresseerden mogelijk om de Boomster direct te reserveren op zijn website. Het is de bedoeling dat de bluetooth-luidspreker in november lanceert. Dat zal dan zijn voor een bedrag van 349,99 euro. De eerste 1000 klanten die de nieuwe Boomster reserveren krijgen daarbij een korting van 50 euro.