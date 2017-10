Dropbox lanceert totaal nieuw ontwerp

Business

Het wordt omschreven als de “meest ingrijpende vernieuwing in tien jaar tijd”: het nieuwe design van Dropbox. Het bedrijf lanceert een nieuwe huisstijl en wil daarmee vooral duidelijk maken dat het veel meer is dan alleen een plek waar je documenten en andere bestanden op kan slaan.

Sinds de oprichting streeft Dropbox naar betere manieren van (samen)werken om mensen te voorzien van tools die teams helpen focussen, in hun flow te blijven en hun creatieve energie te vinden. De nieuwe uitstraling is geïnspireerd op het creatieve werk van Dropbox-klanten. Daarvoor hoef je geen kunstenaar of artiest te zijn, het gaat om het leveren van betekenisvol werk, om nieuwe ideeën die een reflectie van het eigen potentieel zijn.

Meer kleur en platter design

Het nieuwe ontwerp introduceert voor het eerst kleuren in de dienst. Voorheen werd er enkel wit en blauw gebruikt, maar nu zijn er veel meer verschillende kleuren die de dienst fijner in gebruik moeten maken. De nieuwe look is ook wat platter gemaakt en ziet er daardoor toch iets overzichtelijker uit.

De update onderscheidt Dropbox zich ook van andere soortgelijke diensten zoals Box, Google Drive en iCloud. In een interview met de site AdWeek, laat Dropbox weten dat hiervoor bewust is gekozen en dat het een “verwijzing naar de creativiteit van onze gebruikers” is. De kleuren kunnen overigens naar eigen inzicht aangepast worden: “afhankelijk van de situatie”.

Het logo en de UI blijven verder grotendeels hetzelfde. De vernieuwde look van Dropbox zal de komende weken overal worden geïntroduceerd, van website tot producten.