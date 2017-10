HP introduceert twee nieuwe Spectre-laptops, gericht op premium consumentensegment

Hardware

HP laat weten met twee nieuwe laptop te komen, de HP Spectre 13 en de HP Spectre x360. Die eerste kenmerkt zich door zijn erg dunne ontwerp voor een laptop met touchscreen. Met het andere model wil HP onderscheidend zijn door een lange batterijduur voor een convertible te bieden.

HP Spectre 13

In het persbericht claimt HP dat de Spectre 13 zelfs de dunste laptop met touchscreen ooit is. Het beeldscherm kent een resolutie tot 4K, wat moet zorgen voor optimaal werk doen en genieten van entertainment. De display is ter bescherming voorzien van Corning Gorilla Glass NBT. Ook de verbeterde geluidskwaliteit moet voor meer gebruiksgemak zorgen.

HP ontwikkelde de Spectre 13 tevens voor productiviteit. Dat gebeurt door een achtste generatie Intel Core i5 en i7 processor toe te voegen. Opslag tot 1TB PCle SSD en een 16GB LPDDR3 moeten eveneens voor de productiviteit zorgen. De behuizing van CNC-aluminium en koolstofvezel zal daarbij wat extra bouwkwaliteit realiseren.

De speakers zijn geplaatst bovenaan het full-size toetsenbord (met toetsverlichting) dat over de volledige breedte van de laptop loopt. HP wil zo helder geluid leveren en gebruikers comfortabel laten typen. Daarnaast moet de batterij tot 11,5 uur meegaan, terwijl de oplaadtechnologie zorgt voor 50 procent batterij in 30 minuten.

Deze laptop zal beschikbaar komen in de kleuren Ceramic White met Pale Gold-accenten of Dark Ash Silver met gepolijste Copper-accenten. De Spectre 13 is vanaf november verkrijgbaar tegen een adviesprijs van 1399 euro.

HP Spectre x360

Het andere model kent kent eveneens een achtste generatie Intel Core i5 en i7, geheugen tot 16GB LPDDR3 en optie tot 1TB PCle SSD. HP kiest hierbij voor smalle randen en een Corning Gorilla Glass NBT 13-inch display met een resolutie tot 4K. Qua materiaal gaat HP bij de Spectre x360 voor een CNC-gefabriceerde aluminium behuizing. Vooral de batterijduur, die 16,5 uur mee zou kunnen gaan, maakt de Spectre x360 een interessante laptop.

Tevens wil HP extra veiligheid en gemak realiseren door onder meer een vingerafdrukscanner aan de zijkant en de HP Wide Vision FHD IR-camera om in te loggen met gezichtsherkenning. De HP Sure View geïntegreerd privacyscherm optie op de Full HD-versie (alleen op Natural Silver) ter per preventie van visual hacking met de druk van een knop zorgt voor extra veiligheid.

Tot slot moet een Windows Ink -gecertificeerde pen een natuurlijke teken- en schrijfervaring voor pen en touch tegelijkertijd bieden. Naast de kleur Natural Silver verschijnt de Spectre x360 ook in Dark Ash Silver met Copper-accenten en een Pale Rose Gold Limited Edition. Ook deze laptop verschijnt in november, maar dan voor een bedrag van 1299 euro.