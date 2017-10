Google onthult zijn eerste 2-in-1: de Pixelbook

Hardware

Voor het eerst komt Google met een 2-in-1 laptop. Gisteravond heeft het tijdens zijn hardware-evenement niet alleen de Pixel 2 en Pixel 2 XL onthuld, maar ook de Pixelbook. Het is een 12,3-inch laptop die draait op Chrome OS en wat het ontwerp betreft doet denken aan de nieuwe Pixel-telefoons.

Het 12,3-inch scherm heeft een QuadHD-resolutie het is een aanraakscherm dat op alle mogelijke manieren gebruikt kan worden. Het gaat om een 2-in-1, dus er zijn meerdere modi, waaronder een tent- en tabletmodus. Het apparaat wordt in meerdere varianten uitgebracht, waarbij vooral gevarieerd kan worden met de processor en hoeveelheden werk- en opslaggeheugen.

De Pixelbook

Google voorziet de 12,3-inch Pixelbook van ofwel een Intel Core i5 of Intel Core i7-processor. Afgezien daarvan kunnen gebruikers kiezen voor maximaal 16 gigabyte aan werkgeheugen. Daarbinnen zijn dus meerdere mogelijkheden. Verder is er maximaal 512 gigabyte aan SSD-opslag. Daarmee kan de Pixelbook in elk geval goed mee met de concurrentie.

Volgens Google gaat het om de dunste laptop ooit: hij is slechts 10 millimeter dik. Hij weegt 1 kilogram en heeft nog een paar geinige extra functies. Zo heeft Google het apparaat van een batterij voorzien die tot wel tien uur mee kan gaan (net als de meeste soortgelijke apparaten). Verder kan hij opgeladen worden met een USB-C kabel, die het apparaat binnen een kwartier van twee uur batterijduur kan voorzien.

Ook is de Google Assistant ingebouwd, dus je kan met stemcommando’s – en eventueel getypte opdrachten – vragen stellen. Verder kan de Pixelbook automatisch je Android-smartphone vinden. Op die manier kan het apparaat alsnog met het internet verbonden zijn, als je geen wifi-netwerk in de buurt hebt. Een handige functie, die ook cruciaal is bij dit soort apparaat dat voor zijn functioneren grotendeels afhankelijk is van een internetverbinding.

Net als bij de meest recente Chromebook-modellen, kan je ook op de Pixelbook Android-apps uit de Google Play Store installeren. Dat betekent dat je dus gewoon apps als Spotify en Netflix kan installeren. De laptop kan ook met een Pixelbook Pen gekocht worden, die 99 dollar kost en je informatie op het scherm laat markeren. De Pixelbook kost 999 dollar voor de Intel Core i5-variant, en is in de Verenigde Staten vanaf 27 oktober beschikbaar. Het apparaat komt niet naar de Benelux.