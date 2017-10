Libratone kondigt Google-gecertificeerde hoofdtelefoons aan

Consumer

Libratone laat naar aanleiding van de aangekondigde Google Pixel 2 en Pixel 2 XL weten met een nieuw hoofdtelefoons te komen. Het gaat om de Q Adapt die door een Google-certificaat aantoonbaar voor de smartphones gemaakt zijn en voldoen aan de compatibiliteitsstandaarden van de techgigant. Ook de Pixelbook kan van de producten gebruikmaken.

De Q Adapt komt in twee verschillende versies. Enerzijds de in-ear oordopjes met USB-C-aansluiting, anderzijds de draadloze on-ear MfG-hoofdtelefoon. Beide beschikken ook over adjustable noise cancelling (ANC) CityMix, een technologie van Libratone. Hiermee kunnen gebruikers het niveau geluidsfiltering zelf instellen, afhankelijk van hoeveel omgevingsgeluid ze willen horen.

On-ear hoofdtelefoon

Bij het on-ear-model wordt een automatische bluetooth-connectie met de Pixel 2 gerealiseerd zodra de twee apparaten bij elkaar in de buurt zijn, ook wel fast pairing genoemd. De audiofabrikant belooft een ergonomisch, lichtgewicht pasvorm voor dagelijks gebruik. Vanuit de interface moet CityMix, volume, afspelen en telefoongesprekken eenvoudig te bedienen zijn.

Door de hush-functie en sensoren pauzeert de muziek zodra de hoofdtelefoon wordt afgezet. Met de bluetooth +1-functies is het mogelijk om met twee aparte hoofdtelefoons naar dezelfde muziek van één apparaat te luisteren. Voor de Q Adapt on-ear MfG geldt een accuduur van twintig uur.

In-ear oordopjes

Ook bij de in-ear oordopjes belooft Libratone een ergonomisch passende, comfortabel product. Deze uitvoering krijgt stroom via de USB-C-aansluiting, waardoor gebruikers langer van muziek kunnen genieten tijdens allerlei activiteiten. Afspeelbesturing en noise cancelling tijdens telefoongesprekken zijn aanvullende functionaliteiten van de Q Adapt in-ear.

Beide producten zijn beschikbaar in de kleuren Cloudy White en Stormy Black. Vanaf 1 november kunnen de hoofdtelefoons aangeschaft worden in de Google Store of geselecteerde verkooppunten. Voor de in-ear oordopjes betaal je 149 euro, terwijl de on-ear MfG 249 euro kost.