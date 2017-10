Microsoft en NetApp lanceren zakelijke NFS-dienst

Services

Microsoft en NetApp realiseren middels een samenwerking het aanbieden van de enterprise Network File System (NFS) service, zo valt te lezen in een aankondiging. Door het gebruik van RESTful API’s kunnen cloud architects en ontwikkelaars NFS-diensten realiseren, automatiseren en schalen.

De Microsoft Azure Enterprise Network File Systems wordt geleverd in Azure, wat betekent dat klanten hun applicaties naar Azure kunnen porten met de ondersteuning van NetApp’s data services. Het is direct te bereiken via de Microsoft Azure-console, waardoor eenvoudig beheer met een bekende omgeving mogelijk is.

Ook realiseert de dienst databescherming services in de vorm van on-demand, geautomatiseerde snapshorts. NetApp verklaart dat beide bedrijven dan ook begrijpen dat organisaties een holistische aanpak nodig hebben voor het beheren van data die veilig, efficiënt en toekomstbestendig is. Een ander belangrijk punt is tevens keuzevrijheid.

NetApp noemt het een eerste oplossing in zijn soort die NFS gebruikt om de manier waarop bedrijven de cloud gebruiken te veranderen. Daarbij wordt de mogelijkheid geboden tot zichtbaarheid en controle over Azure, on-premises en gehoste NFS-workloads.

Personen die NFS willen integreren met third-party applicaties moeten dat moeiteloos kunnen doen. Microsoft Azure Enterprise Network File System werkt namelijk met andere Azure-applicaties. Daaronder vallen analytics, SQL Server en SAP Hana voor Azure.

Reactie

Volgens IDC-research manager Amita Potnis passen organisaties cloud erg snel toe. Zij noemt enterprise-level datadiensten nog steeds van belang om workloads zoals database analytics, e-mail, DevOps echt naar de cloud uit te breiden. Potnis denkt dat door de zakelijk NFS-dienst bedrijven niet meer te maken krijgen met de complexiteit en administratie die bij bestand-gebaseerde protocollen komen kijken.

NetApp was de afgelopen periode meermaals in het nieuws. Zo schreef Techzine al over de nieuwe data-analyse oplossingen voor bedrijven en het IoT-partnership met het Nederlandse techbedrijf SWYCS.