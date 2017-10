Mozilla stopt in juni 2018 met ondersteuning Windows XP en Vista

Apps & Software

Mozilla heeft vandaag aangekondigd dat het in juni 2018 helemaal stopt met ondersteuning van Firefox voor Windows XP en Windows Vista. Firefox-gebruikers die de browser op een apparaat met een van die twee besturingssystemen draaien, kunnen tot die tijd veiligheidsupdates verwachten, maar daarna niet meer.

Toen Mozilla in april 2017 Firefox 53 uitbracht, hield de standaard ondersteuning van Windows XP en Windows Vista al op. In plaats daarvan kwamen XP en Vista-gebruikers terecht bij de Firefox Extended Support Release (ESR), een programma dat zich richt op scholen, universiteiten en bedrijven. Mozilla beloofde toentertijd half 2017 de gebruikersaantallen te bekijken en vervolgens een einddatum voor ondersteuning van de systemen vast te stellen. Dat moment is iets naar achteren geschoven, maar vandaag dus aangekomen.

Minder ondersteuning

Mozilla merkt in de aankondiging op dat “niet langer ondersteunde besturingssystemen geen veiligheidsupdates meer ontvangen, bekende exploits bevatten en gevaarlijk om te gebruiken.” Het raadt gebruikers dan ook “sterk aan” om te “upgraden nar een Windows-versie die ondersteund wordt door Microsoft.”

Microsoft stopte in april 2009 al met de standaard ondersteuning van Windows XP en in april 2012 met Vista. Daarnaast krijgt XP al sinds april 2014 geen veiligheidsupdates meer en Vista sinds april dit jaar. Desondanks blijven mensen de systemen gebruiken en zien we dat Mozilla ze in dit geval zelfs langer ondersteunt dan Microsoft dat doet.

Eerder deze maand bleek dat het gecombineerde marktaandeel van de twee besturingssystemen 6,12 procent is. Natuurlijk is dat niet meer zo heel veel, maar het is wel tijd dat al die mensen overstappen, zelfs al hebben ze een up-to-date browser.