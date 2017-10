‘Microsoft stopt voor 2019 met Surface-producten’

Hardware

De Microsoft Surface-producten verkeren wellicht in de problemen. Microsoft zou overwegen om volgend jaar te stoppen met de productlijn. CEO Satya Nadella zou de focus van het bedrijf willen houden op software en de cloud, waarbij tablets en laptops een onnodige afleiding zouden vormen.

Dat vertelt Steve Brazier, CEO van Canalys, tijdens een interview met The Register. Brazier karakteriseert Nadella als een “man van software en de cloud” en denkt dat om die reden de laptop- en tabletdivisie wel eens hetzelfde lot kan wachten als de mobiele divisie. Maar Nadella’s instelling is niet de enige reden waarom de productlijn wellicht stopgezet wordt.

Tegenvallende opbrengst

De andere belangrijke reden waarom de Surface-producten wellicht niet meer vernieuwd worden, ligt in tegenvallende opbrengsten. De apparaten worden goed ontvangen, maar verkopen lang niet zo goed. Beleggers vinden het volgens Brazier vreemd dat Microsoft producten heeft die kleine marges opleveren en juist die zouden dan wegbezuinigd kunnen worden.

De voorspellingen van Brazier worden ondersteund door Gianfranco Lanci, de COO van Lenovo. “Microsoft verdient veel geld met de cloud, en ook met Windows en Office, maar verliest juist geld op apparaten,” aldus Lanci. “Eerlijk gezegd is het moeilijk om te zien waarom ze geld zouden moeten blijven verliezen. Voor hen is het erg ingewikkeld om de hardwarezaken te laten draaien, dus moeten ze op elk detail letten, ook omdat de marges zo ontzettend klein zijn.”

Nieuwe producten

Kortgeleden hoorden we nog dat Microsoft begin 2018 met nieuwe Surface-producten zal komen. Het was een gerucht, verspreid door de doorgaans betrouwbare site ZDNet, dat stelt dat Microsoft met een nieuwe Surface Book en nieuwe generatie Surface Hubs zal komen. De opmerkingen van Brazier zullen in elk geval vraagtekens plaatsen bij die verhalen. Tegelijk dient opgemerkt te worden dat de Surface-producten voor Microsoft ook dienen om andere fabrikanten te laten zien wat de mogelijkheden zijn met het Windows-platform. Ergens zou het dan vreemd zijn als het bedrijf ineens stopt met deze producten.