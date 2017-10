LinkedIn lanceert tools om recruiters te helpen

Business

LinkedIn komt met een speciale dienst voor recruiters. Het professionele sociale netwerk is uiterst geschikt om nieuw personeel te zoeken en beschikt over een gigantische database. Daarvan is echter nauwelijks gebruik te maken. Tot volgend jaar, want dan lanceert LinkedIn de tool Talent Insights.

LinkedIn Talent Insights is de volgende stap in de missie van het bedrijf om “kansen voor de wereldwijde beroepsbevolking” te scheppen. Eric Owski, hoofd van deze divisie bij LinkedIn, vertelt aan eWEEK dat werkgevers vaak niet op de hoogte zijn van de trends in de banenmarkt en daardoor niet goed kunnen inspelen op de nieuwste ontwikkelingen.

Samenvoegen data

Om het gemakkelijker te maken voor recruiters, zal Talent Insights de gegevens van de 500 miljoen leden, 18 miljoen bedrijven en 12 miljoen vacatures combineren en analyseren. Het beeld dat daardoor ontstaat zal goed kloppen: “zo’n tachtig procent van de wereldwijde professionele beroepsbevolking wordt op de een of andere manier wel vertegenwoordigd”.

Tijdens een live demonstratie van Talent Insights, waar eWEEK bij aanwezig kon zijn, was te zien hoe het product gebruikt wordt om “trends op de arbeidsmarkt te verkennen en te ontdekken hoe talent tussen bedrijven beweegt.” Op basis daarvan kunnen er strategischere beslissingen genomen worden over het aannemen en aanhouden van personeel.

De hoeveelheid informatie die straks beschikbaar is, is ongelofelijk groot en ook bijzonder diepgaand. Zo moet te zien zijn vanaf welke scholen en universiteiten geschikt personeel af komt. Ook zien recruiters straks hoe hun bedrijf leeft op LinkedIn. Het is dus een interessante en zeer uitgebreide tool, die zeker kan helpen om bewegingen op de arbeidsmarkt te zien.

Het is nog niet zeker wanneer Talent Insights precies gelanceerd wordt, al laat het bedrijf weten dat dit in de loop van 2018 zal zijn.