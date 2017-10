Sophos blijkt sneller te groeien dan de markt

Business

Tijdens een evenement van Sophos werden de resultaten over het afgelopen jaar gepresenteerd. Door ze naast de algemene cijfers van de industrie te leggen blijkt het beveiligingsbedrijf sneller te groeien dan de markt, zo concludeert Sophos. Het is natuurlijk wel de vraag waar deze cijfers vandaan komen.

Drie gebieden die daarbij aangehaald worden zijn netwerk, eindgebruiker en Europe, Middle-East & Africa (EMEA). Op het eerste vlak noteert het bedrijf over financieel jaar 2017 een groei van 22 procent, terwijl de industrie volgens Sophos met zeven procent toenam. Bij eindgebruiker was een groei van maar liefst 31 procent te zien, tegenover de vier procent van de markt. In de EMEA-regio wist Sophos met 26 procent te groeien, de industrie met zes procent.

Per product

Een belangrijk product dat de cijfers van Sophos aanstuurt is Sophos Central. Zowel het aantal klanten als het betaalde bedrag nam voor deze groepen toe. Voor Sophos Central lag het aantal klanten in het vierde kwartaal van 2016 nog op ongeveer 15.000. In dezelfde periode een jaar later komt dat aantal uit op op meer dan 40.000. Een jaar geleden was het betaalde bedrag nog 10.000 dollar, nu is dat meer dan 35.000 dollar. Sophos timmert al sinds kwartaal twee van financieel jaar 2014 aan de weg met dit product.

Anderzijds is er ook het product Intercept X dat het goed doet. In het tweede kwartaal van financieel 2017 telde het beveiligingsbedrijf nog bijna geen enkele klant voor Intercept X, terwijl het aantal een halfjaar later al op rond de 12.500 ligt. Ook de betalingen maakten een forse groei door. Eerst was er bijna geen bedrag, twee kwartalen later is het al opgelopen naar 15.000 dollar.

Verwachting

Sophos verwacht dat de groei er voorlopig nog niet uit is. Voor het fiscale jaar 2018 denkt het beveiligingsbedrijf wederom aan een groei. Deze voorspelling wordt bijgestaan door de cijfers voor het eerste kwartaal van het boekjaar 2018. Bij Sophos Central en en Intercept X is, op een lichte daling in betaling voor Sophos Central na, alleen maar groei te zien. Het aantal klanten voor Sophos Central nadert de 50.000 en voor Intercept X 17.500. Bedragen zullen uitkomen op respectievelijk iets minder dan 35.000 dollar en ongeveer 18.000 dollar.