ZTE en Telenet openen innovatiecentrum in Brussel voor ontwikkeling 5G

ZTE Corporation en Telenet hebben een Innovation Centre in Brussel geopend. Daar worden proeven gedaan met 5G-technologie, in een poging de uitrol van deze technologie te versnellen. Ook worden er proeven gedaan met de connectiviteit, entertainment, diensten met toegevoegde waarde en klantenervaringen van 5G.

Het centrum werd vandaag geopend door Alexander de Croo, de Belgische vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecom en Post. ZTE is sinds 2015 partner van Telenet voor de uitrol en upgrade van het BASE-netwerk. Als belangrijkste infrastructuurpartner voor dit netwerk zal ZTE samen met Telenet tests uitvoeren ter voorbereiding op de introductie van 5G in België. In het zojuist geopende Innovation Centre zijn de laatste 5G-netwerkcomponenten en antennes al geïnstalleerd.

ZTE was de hoofdsponsor van de implementatie van het Innovation Centre. De twee bedrijven willen een pioniersrol in 5G-innovatie te vervullen, om de telecommunicatiesector naar een hoger peil uit te tillen. Tijdens de opening van het Innovation Centre presenteerde ZTE zijn nieuwe apparatuur.

Maar niet alleen Telenet en ZTE zullen werken in het centrum. Ook andere partnerbedrijven mogen er gebruik maken van de kennis en aanwezige apparatuur. Op die manier moet het een belangrijke ontwikkelingsplek worden. CEO John Porter van Telenet vertelde tijdens de opening:

“Voortdurende innovatie is de levensader van onze onderneming, zeker nu de technologische ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen. Met het Telenet Innovation Centre willen we blijk geven van onze ambitie en onze innovaties naar een hoger plan tillen. Tegelijkertijd willen we de innovatieprojecten van derden helpen vormgeven. Ik geloof sterk in de kracht van samenwerking en innovatie. Daarom ben ik ervan overtuigd dat we met ons model van innovatie door samenwerking en de hulp van partners als ZTE de beste breedband- en mediatechnologie naar België kunnen brengen voor uitvoerige tests en experimenten en, bij een succesvol resultaat, een geslaagde introductie in onze markt.”