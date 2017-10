Nieuwe stichting moet IT security begrijpelijk maken

Security

KPN, DearBytes, Cisco en McAfee slaan de handen ineen voor meer begrip over IT-beveiliging. De bedrijven hebben daarvoor Cyber Central opgericht. Ze presenteerden deze stichting eerder vandaag in Rotterdam.

Het doel van de organisatie is om security uit de IT-hoek te halen. Met workshops hoopt de stichting dat de principes achter IT-beveiliging voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk zijn, zodat elke medewerker beter kan anticiperen op digitale dreigingen. Gedragsverandering blijkt namelijk een van de sleutels voor betere beveiliging, is de gedachte.

Erik Ploegmakers, managing director Security Services bij KPN, is een van de initiatiefnemers achter de stichting. “Security is steeds meer business as usual”, vertelt hij tijdens de presentatie. “Zelfs mijn oma heeft het er inmiddels over.” Volgens hem beseffen veel organisaties dat ze beveiligingsrisico’s lopen, maar hebben ze geen idee hoe ze deze moeten beperken.

Cybersecurity for dummies

Een jaar geleden ontstond bij het telecombedrijf het plan om de markt met workshops te informeren, herinnert Ploegmakers zich. “Een workshop voor CEO’s, een workshop over hacking en zo voorts. Noem het cybersecurity for dummies.” Inmiddels zijn ook voor andere doelgroepen workshops ontwikkeld, en niet allemaal technisch. Al snel zocht KPN de samenwerking met Cisco en McAfee. Ook DearBytes, het IT-beveiligingsbedrijf dat begin dit jaar door KPN overgenomen, is nauw betrokken bij Cyber Central.

Stichting Cyber Central is gevestigd in het RDM Innovation Dock, de voormalige machinehal van de RDM-werf in Rotterdam.