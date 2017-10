‘Overheden te weinig bezig met mogelijke gevolgen AI-ontwikkelingen’

Business

De verwachtingen die aan kunstmatige intelligentie klampen zijn hoog. Gedacht wordt dat de arbeidsmarkt er wel eens compleet door kan veranderen. Maar volgens Stuart Russell, professor in onder meer computerwetenschappen aan UC-Berkeley, bereiden overheden zich daar niet goed genoeg op voor.

Tijdens de IT Expo in Londen sprak hij over de huidige dialoog die plaatsvindt omtrent kunstmatige intelligentie. Volgens Russell concentreren gesprekken zich op dit moment nog teveel op banenverlies en robotrevoluties – de negatieve aspecten. Overheden houden zich te weinig bezig met de voorbereidingen op de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied en bewuster stimuleren van bepaalde ontwikkelingen.

Nieuwe gouden eeuw

“We staan op het punt een nieuwe gouden eeuw te betreden,” begon Russell. “Toegang tot veel grotere intelligentie kan de samenleving ingrijpend veranderen. Maar je hoort niet veel over de voordelen. AI-programma’s zijn racistisch, seksistisch, autonome auto’s van Tesla doden mensen en het werkt het democratisch proces tegen.”

Russell denkt dat de opkomst van kunstmatige intelligentie ondertussen onvermijdelijk is geworden. Regeringen moeten dus goed nadenken over wat we willen van AI en enkel die technologieën ontwikkelen. Op die manier kan ook tegemoet gekomen worden aan de forse kritieken die bijvoorbeeld Tesla CEO Elon Musk en Microsoft-oprichter Bill Gates uiten.

Geen intelligente machines

Russell denkt dat de mensheid in principe geen slimme machines moet ontwikkelen. “Wat we willen, zijn machines die ons kunnen helpen. Maar ze moeten voordelen hebben. Als je een machine een objectief geeft, dan krijgt het redenen om in leven te blijven. Als een machine gevraagd wordt een kop koffie te zetten, weet het dat het die niet kan zetten als het uit staat – het plot van 2001: A Space Odyssey in een notendop.”

Projecten die mogelijk AI ontwikkelen die de mensheid op termijn zou kunnen vervangen vallen dus niet in de ‘juiste’ categorie. In plaats daarvan moeten we ons concentreren op de ‘goede’ projecten die gunstig zijn voor de mensheid. Als voorbeeld noemt Russell een AI-programma dat ontwikkeld wordt door de Verenigde Naties en aardbevingen kan meten. Daarmee kon kortgeleden vastgesteld worden dat Noord-Korea wederom kernproeven uitvoerde.

Verstoring arbeidsmarkt

Tot slot wil Russell dat overheden zich gaan voorbereiden op ernstige verstoringen van de arbeidsmarkt. Hij gelooft dat mensen voorlopig niet vervangen zullen worden door robots, maar dat er wel voorbereidingen getroffen moeten worden voor “grootschalige economische veranderingen.”