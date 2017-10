Dell Boomi voegt ‘low-code’ development-oplossing toe aan zijn cloudintegratieplatform

Services

Dell Boomi kondigt in een persbericht de uitbreiding aan van de functionaliteiten van zijn platform met Boomi Flow. Hiermee krijgen gebruikers er een ‘low-code’ development-oplossingen om workflow-applicaties te bouwen en in te zetten bij. Boomi Flow moet naadloos aansluiten bij de centrale cloudintegratietechnologie van Boomi.

Dell Boomi biedt hiermee de basis van een geïntegreerde cloudplatform waarin data, applicaties en businessprocessen samenkomen om organisaties slimmer en sneller te laten werken. Door eenvoudig workflows te kunnen bouwen wil het bedrijf dan ook businessprocessen stroomlijnen. Voorbeelden die genoemd worden zijn het proces van bestellen tot afrekenen, inkoop, onboarding van medewerkers, casemanagement en het accorderen van kredietlimieten.

Met de intuïtieve low-code omgeving van Boomi Flow moeten ontwikkelaars snel businessapplicaties kunnen creëren die mensen, processen en systemen bij elkaar brengen of die processen automatisch uitvoeren binnen vooraf vastgestelde parameters. De oplossing zal organisaties ook ondersteunen bij het stroomlijnen van de volledige personeelscyclus. Te denken valt aan werving, referentiecontrole, binnenhalen, training, promotie en andere functiewijzigingen tot en met uitdiensttreding.

Praktische toepassing

Joseph Ramashala, Hoofd van Afrox Healthcare, geeft aan dat zijn team er in slaagde met Boomi Flow snel, zonder omwegen en met nauwelijks codeerwerk een mobiele app te bouwen die zowel online als offline werkt. Dat noemt hij belangrijk voor plekken waar geen 3G en wifi zijn. Ramashala laat verder weten dat Boomi Flow naadloos integreert met hun SAP- en Salesforce-systemen, data- en bestandsveiligheid biedt en identiteitsmanagement mobiel beschikbaar maakt.

Verder claimt Dell Boomi dat het met Boomi Flow de enige softwareleverancier is die workflow-automatisering met applicatie-integratie combineert in één geïntegreerd cloudplatform. De Boomi iPaaS (Intergration Platform as a Service)-technologie moet daarbij harmonieus samenwerken met Boomi Flow om data die belangrijk zijn voor de businessprocessen te verplaatsen, te beheren en beheersen.