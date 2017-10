Facebook Workplace komt met screen sharing functie naar de desktop

Apps & Software

Facebook maakt steeds meer werk van Workplace, het samenwerkingsplatform dat het maakt voor bedrijven. Iedereen kan een Workplace-account maken, die los staat van een persoonlijke Facebook-account. Tegelijk kan er wel gebruik gemaakt worden van zo’n beetje alle Facebook-mogelijkheden, maar zijn werk en privé door de afzonderlijke accounts een stuk beter gescheiden.

De site Techcrunch meldt vandaag dat Facebook proeven uitvoert met een desktopversie van Workplace. De app voor Windows en Mac biedt dezelfde mogelijkheden als de webervaring, maar voegt ook een belangrijke extra functie toe. Gebruikers kunnen hun complete scherm delen, of een specifieke applicatie die ze op hun desktop open hebben.

De Workplace app heeft de volgende functies:

Notificaties ontvangen zodat je nooit een bericht hoeft te missen

Ondersteunt stem- en videobellen

Staat delen van schermen toe

Maakt het gemakkelijker om de laatste notificaties van je groepen te zien

Ondersteunt 1:1 chats en groepchats

“Dit was een van de functies waar het meest om gevraagd werd door klanten en dus hebben we die gebouwd. De desktop app verkeert nog in de bètafase en wordt getest door Workplace-klanten, die ons feedback geven, zodat we het product kunnen verbeteren, alvorens we het uitrollen,” vertelt Facebook-woordvoerder Vanessa Chan over de app.

De Facebook-dienst doet het overigens langzaamaan steeds beter. Er zijn 14.000 bedrijven aan boord, die tussen de 1 en 3 dollar per gebruiker betalen. Recent tekende de Amerikaanse gigant Wal-Mart nog een contract met Facebook voor de dienst. Het speelveld van werkgerelateerde chatapps wordt wel steeds drukker. Momenteel zijn er een paar grote spelers met elk veel betalende klanten: Slack en Microsoft Teams. Ook zijn er nieuwe spelers, waarvan een veelbelovende het kortgeleden gelanceerde Stride is.

De bètaversie van de Workplace desktop-app is nu voor iedereen beschikbaar.