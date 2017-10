Google introduceert Compute Engine met 96 virtuele CPU’s en 624 GB aan werkgeheugen

Services

Google heeft de rekenkracht van haar Compute Engine machines nog verder opgevoerd. De nieuwste versies kunnen tot 96 virtuele CPU’s gebruiken en tot 624 GB werkgeheugen. Dat laat Google in een blogpost weten. Het is een flinke verbetering ten opzichte van de vorige versie die nog in maart onthuld werd. Toen beschikte de GCE over 64 CPU-kernen en 416 gigabyte aan werkgeheugen. Die cijfers verbleken bij wat de technologiereus vandaag heeft onthuld. Per VM heb je nu 50% meer rekenkracht tot je beschikking volgens Google.

Chips en prestaties

De nieuwe Google Compute Engine draait op Intel Xeon Scalable processors, die tot 20 procent sneller kunnen rekenen en over 82 procent snellere high performance computing (HPC) beschikken. Daarnaast is de geheugenbandbreedte tot tweemaal zo snel dan voorgaande versies van de GCE.

Omdat niet iedereen zo’n rekenkracht nodig zal hebben, biedt Google de mogelijkheid om zelf in te stellen hoeveel je gebruikt. Je kan dus op basis van de workload die je hebt instellen wat je nodig hebt. Heel goedkoop is de ontwikkeling overigens weer niet, al moet je dit soort bedragen natuurlijk altijd relatief zien: je betaalt 4,95 dollar per uur voor gebruik van het nieuwste model.

Toekomstige ontwikkelingen

Google laat in dezelfde blogpost weten dat er hard gewerkt wordt aan nieuwe versies. In de toekomst komen er namelijk nog veel krachtiger virtuele machines uit, die tot wel 4 terabyte aan geheugen hebben. Mocht je daar interesse in hebben, kan je je aanmelden voor de testgroep.