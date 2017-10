QNAP lanceert 4-bay NAS voor de creatieve professional, de TS-453BT3

Networking

QNAP heeft het nieuwe apparaat met de naam TS-453BT3 aangekondigd. Deze 4-bay NAS is speciaal ontworpen voor het MKB, werkgroepen en media professionals dankzij een een aantal features en een high-performance storage opslag. Het bedrijf maakt de nieuwe NAS per direct beschikbaar.

Het apparaat haalt zijn kracht uit een Intel Celeron J3455 quad-core processor met 1,5 GHz snelheden (met boost tot 2,3 GHz) en dual-channel 8 GB DDR3L werkgeheugen. De NAS combineert high-speed Thunderbolt 3-connectiviteit met een voor-geïnstalleerde QM2 PCle-kaart, om dual M.2 SATA SSD-slots en 10 GbE connectie te realiseren. Zo weet de TS-453BT3 leessnelheden tot 683 MB/s te halen.

Door het OLED-display en 4K HDMI-output en twee Thunderbolt 3-ports voor 514 MB/s leessnelheden moet de nieuwe QNAP-NAS een ideale 4K media-editingplatform zijn voor Mac- en Windows-gebruikers. De mogelijkheid om eenvoudig grote mediabestanden te delen zal daarbij de productiviteit laten toenemen.

Daarnaast voorziet QNAP de TS-453BT3 van een Thunderbolt-to-Ethernet (T2E) converter, waardoor computers zonder ethernet-poorten 10 GbE netwerk resources met een Thunderbolt-connectie kunnen realiseren. Bijvoorbeeld de MacBook Pro beschikt niet over zo’n poort. Bovendien ondersteunt de NAS block-based snapshots, waardoor gebruikers het apparaat eenvoudige kunnen back-uppen en herstellen naar een vorig punt.

App Center en beschikbaarheid

Ook met applicaties wil QNAP onderscheidend zijn. Vanuit de ingebouwde App Center kunnen gebruikers apps downloaden zoals Qsirch voor full-text zoeken naar bestanden, IFTTT Agent en Qfiling voor het automatiseren van workflows, Qsync en Hybrid Backup Sync voor het eenvoudig delen van bestanden en het synchroniseren op apparaten en QmailAgent en Qcontacz voor eenvoudigere beheer van meerdere e-mailaccounts en contactinformatie.

Hoewel QNAP de NAS dus per direct beschikbaar maakt, is het product met een simpele Google-opdracht nog niet te vinden. Een prijs voor het product wordt in het persbericht niet genoemd. De laatste tijd is QNAP overigens vooral in het nieuws vanwege de apps voor zijn NAS-apparaten. Zo kondigde het bedrijf onlangs nog de beschikbaarheid van de Hybrid Backup Sync-app voor backups aan.