Foodmarkt kalmer dan gedacht na overname Whole Food door Amazon

Business

Eerder berichtten wij al dat Amazon Whole Foods wilde overnemen. Op 28 augustus was deze overname een feit. Om een goede entree te maken verlaagde Wholes Food direct een aantal prijzen. Inmiddels heeft onderzoeksbureau Thasos op basis van mobiele telefoons de eerste effecten onderzocht. Wij staan stil bij de verrassende uitkomsten.

Wat is de impact van de overname van Whole Foods door Amazon?

De foodmarkt is liefst 800 miljard groot. In absolute aantallen zijn de gevolgen van de overname dan ook nog niet indrukwekkend. Wel indrukwekkend is het gemak waarmee klanten overstappen. Zo komt maar liefst 24% van de nieuwe klanten van Wal-Mart. Dit ondanks dat sommige prijzen hoger bleven dan bij Wal-Mart. De rest van het klantenbestand werd vooral opgebouwd door klanten van Kroger (16%), Costco (15%), Trader Joe’s (10%), Sprouts (8%) en Target (3%). Voor de drie supermarkten met de laagste percentages was de impact het grootst vanwege de relatief geringe omvang van de ketens. Er is altijd een percentage shoppers dat helemaal niet merkentrouw is. Daarmee lijken de cijfers van de eerste week wat overtrokken. Het maandgemiddelde laat desalniettemin zien dat flinke aantallen klanten niet zo loyaal blijken dan gedacht.

Aan de andere kant blijkt dat mensen niet te ver willen reizen. Voor een afstand verder dan 15 minuten is het de consument klaarblijkelijk niet waard om een Whole Food te kiezen. Analysten hadden vooraf gedacht dat consumenten die bereidheid wel zouden hebben.

Een van de strategische ideeën was om Whole Foods aantrekkelijker te maken voor mensen met een hoger inkomen. Ook die strategie slaat nog niet aan. Het zijn juist mensen met een bovengemiddeld inkomen (rond 80.000 per jaar) die verhoudingsgewijze het meest overstappen.

Al met al kunnen we stellen dat er voor Whole Food een wereld te winnen is. Nu heeft Amazon aangegeven dat deze aankoop vooral gezien moet worden als aanloop naar de exploitatie van kassaloze winkels. Inmiddels heeft Amazon een een aantal woordmerken geregistreerd die erop duiden dat deze kassaloze winkels nabij zijn.