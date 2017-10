Amazon wil nu ook voorgeschreven medicatie verkopen

Business

Amazon verkoopt in haar webwinkels nu al vrij verkrijgbare medicijnen. Analisten verwachten dat zij vanaf 2019 ook voorgeschreven medicatie verkopen. Amazon wilde niet reageren op het gerucht dat zij vóór Thanksgiving (23 november) een definitieve aankondiging doet. De markt lijkt, gezien de geruchten, genoeg te weten. Welke ‘drug benefit managers’ heeft Amazon op het oog? Welke concurrenten lijkt getroffen te gaan worden? Wij zetten de ontwikkelingen hierover op een rij.

Waar is het gerucht op gebaseerd dat Amazon voorgeschreven medicatie gaat verkopen?

Een eerste overweging is dat Amazon ervaring heeft met de verkoop van medicatie. Zij zijn eigenaar geweest van drugstore.com en CEO Jeff Bezos zat in het bestuur voor de verkoop aan Walgreens. Walgreens heeft de sites drugstore.com en beauty.com per 30 september offline gehaald en geïntegreerd in Walgreens.

Als tweede factor is dat de medicijnenindustrie in Amerika een sector is die wel aan vernieuwing toe is. Zo zijn er veel schakels tussen fabrikant en patiënt en is het prijsbeleid ondoorzichtig. Amazon verwacht door het weghalen van de tussenschakels veel goedkoper te kunnen werken. Daarnaast verwacht zij dat transparantie over prijs de klant van de bestaande apotheek naar de digitale apotheek helpt.

In de verkoop van medicatie is de ‘drug benefit manager (DBM)’ een belangrijke schakel. De drug benefit matters verzamelen de orders van werknemers, beslissen over in te kopen en te verstrekken medicijnen. De drie grootste DBM-bedrijven, CVS, Express Scripts and OptumRx hebben zo’n 70 procent van alle recepten in behandeling. Zij zijn vaak degenen die met de fabrikanten een (geheime) prijs voor medicatie uitonderhandelen. Journalisten proberen van hen al enige tijd bevestiging te krijgen, maar betrokkenen hullen zich in stilzwijgen. De topman van Express Scripts heeft laten weten dat als Amazon deze markt wil betreden en op zoek is naar een partner, zij open staan voor samenwerking.

Dit maakt analisten nerveus. De aandelen in DBM-bedrijven dalen dan ook. Wel is inmiddels duidelijk dat Amazon specialisten op DBM-gebied in dienst neemt en gesprekken voert met diverse betrokkenen. Wij volgen de ontwikkelingen en houden u op de hoogte!