Google Adwords budget van adverteerders ongevraagd verdubbeld

Afgelopen woensdag heeft Google Adwords haar adverteerders onaangenaam verrast. Zij maakte bekend per direct de adverteerdersbudgetten te verdubbelen. Het ongevraagd verdubbelen van een budget levert, tenzij het een marketingactie is, geen positieve reacties. Het feit dat deze actie niet als ‘optie’ is gepresenteerd maar standaard wordt ingevoerd maakt de gebruikers minder blij. Als klap op de vuurpijl heeft Google Adwords de maatregel op de dag van publicatie direct ingevoerd. Hierdoor konden veel eindgebruikers niet op tijd reageren. Professionele SEA-dienstverleners hadden geen kans om hun klanten voor te bereiden. Wij zetten de zaken op een rij.

Wat is er aan de hand rond Google Adwords?

Google Adwords is de tak van Google die gaat over de betaalde advertenties rond zoekresultaten. Iedere ondernemer kan daar adverteren op het zoekwoord/de zoekwoorden naar keuze. Per keer dat iemand de link aanklikt betaalt de adverteerder een bedrag aan Google. Om te voorkomen dat de kosten onbeheersbaar worden werkt Google met een budget per dag. Adverteerders kunnen dus gedurende de maand iedere dag een maximum budget naar keuze instellen. Het is niet mogelijk om bijvoorbeeld een budget per maand in te stellen.

Stel nu voor dat je een maand campagne voert en per dag een budget van 30 euro hanteert. Dan kan het best zijn dat je op een stille dag budget overhoudt. Op een drukke dag kan het ook zo gebeuren dat je om 20 uur al door het dagbudget heen bent. Om dat te voorkomen rekent Google nu als volgt: het budget is 30 euro per dag. De maand heeft 30 dagen en alle dagen is het budget ingevoerd. Dan is er in totaal 30 maal 30 oftewel 900 euro budget voor deze maand. Als er op één dag veel geklikt wordt, dan geef ik op die dag voor maximaal 60 euro aan vertoningen. Dit gaat net zo lang goed tot het maandbudget is opgebruikt.

Wat zijn de bezwaren en aandachtspunten rond deze zet van Google Adwords?

Dit levert, naast het simpele uitgangspunt dat een budget niet voor niets een budget is, twee aandachtspunten op. Allereerst zou het, bij aanhoudend succes, zo kunnen zijn dat het maandbudget al voor het einde van de maand is opgebruikt. Voor zover nu bekend voorziet Adwords dan niet in een notificatie. Bovendien is de adverteerder, als hij een stabiele campagne wil voeren, toch genoodzaakt in de maand extra budget ter beschikking te stellen.

Het tweede aandachtspunt ziet op de campagnes die korter dan een maand duren. Aangezien Adwords geen begin en einde van een maand detecteert voor zo’n korte campagne wordt hier dus een dubbel budget ingezet. Stel nu voor dat de campagne die we hiervoor benoemden geen maand maar 15 dagen zou lopen met een dagbudget van 30 euro, dan bedragen de maximale feitelijke kosten ineens 900 euro in plaats van de gebudgetteerde 450 euro.

Nog los van de inhoud is de wijze van communiceren opmerkelijk. Zeker omdat Google juist bekend staat om haar openheid en haar wens tot samenwerken met haar gebruikers.