Eerste beelden tonen zakelijke variant WhatsApp

Apps & Software

WhatsApp zal vermoedelijk dit jaar nog komen met een app gericht op bedrijven. Op diverse sites verschenen vandaag beelden van die app. Met de nieuwe zakelijke versie beschikken bedrijven over statistieken en profielbeheer. Momenteel wordt WhatsApp Business nog getest en afhankelijk van hoe de proefperiode verloopt, kan deze snel uitgebracht worden.

De site Android Police wist een APK-bestand te bemachtigen van de testversie en kon hem al uitproberen. Volgens de site kunnen bedrijven een profiel aanmaken, en daar allerhande informatie in zetten. Denk daarbij aan informatie als het adres, openingstijden, bereikbaarheid en de website. Klanten die kijken op het profiel van het bedrijf, krijgen die informatie te zien.

Afgezien van die basisinformatie, zijn er straks ook statistieken beschikbaar voor bedrijven. Zo kunnen ze zien hoeveel berichten er verzonden en ontvangen worden. Ook kunnen bedrijven indien gewenst een out-of-office reply instellen, en worden vaste telefoonlijnen ondersteund. Dat alles om communicatie tussen klanten en bedrijven makkelijker te maken.

Zakelijke versie WhatsApp

WhatsApp Business kan naast de reguliere versie van de app geïnstalleerd worden. Het uiterlijk is hetzelfde, maar de functionaliteit is dus enigszins aangepast. Daardoor sluit het geheel beter aan op de behoeften van bedrijven met de applicatie.

De zakelijke variant van WhatsApp wordt op dit moment getest. Bedrijven kunnen zich hiervoor opgeven. Hoe lang de proef moet duren is niet bekend. WhatsApp heeft in het verleden enkel al eens aangegeven dat kleine bedrijven gratis gebruik mogen maken van de dienst en dat grote ondernemingen moeten betalen. Hoeveel ze zouden moeten betalen is niet bekend.

Proef met zakelijke accounts

Eind augustus bleek al dat WhatsApp proeven deed met geverifieerde zakelijke accounts. Bij die accounts komt een klein groen vinkje te staan, zodat duidelijk is dat het om een bedrijf gaat. Ook krijgen de chats een andere kleur in de zakelijke versie. Berichten worden in het geel weergegeven. De strategie past overigens binnen bredere plannen van Facebook, dat ook binnen Messenger meer zakelijke functies toevoegt.