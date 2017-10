5,5-inch toetsenbordloze BlackBerry Motion nu officieel onthuld

Mobile

TCL Communication heeft, nadat dit weekend de eerste foto’s lekten, vandaag zijn nieuwste BlackBerry-smartphone onthuld. Het gaat om de BlackBerry Motion, de eerste telefoon van het merk die geen fysiek toetsenbord heeft. Het apparaat wordt dit kwartaal in een aantal landen gelanceerd en zal volgend jaar vermoedelijk breder beschikbaar zijn.

“De lancering van de BlackBerry Motion staat ons toe ons productaanbod verder uit te breiden, nieuwe ervaringen te bieden, maar tegelijkertijd standvastig te blijven op de gebieden van privacy, betrouwbaarheid en productiviteit, die BlackBerry met de jaren zo iconisch gemaakt hebben,” laat wereldwijd manager Alain Lejeune weten. “Ondanks dat de initiële lancering van onze nieuwste BlackBerry smartphone beperkt zal zijn, is dit een opwindende toevoeging aan ons groeiende BlackBerry smartphone-portfolio en leggen we zo een sterke basis voor de toekomst en groei in de jaren die nog volgen.”

Specificaties BlackBerry Motion

De BlackBerry Motion is voorzien van een 5,5-inch Full-HD display. Het toestel beschikt over een Qualcomm Snapdragon 625-processor en over vier gigabyte aan werkgeheugen. Verder heeft het 32 gigabyte aan opslagcapaciteit. Het apparaat is ook voorzien van een IP67-certificering en daarmee water- en stofdicht.

De accu is verder behoorlijk groot, want deze beschikt over een capaciteit van maar liefst 4.000 mAh. Volgens TCL zou de batterij daardoor 32 uur mee moeten gaan. De snellaadtechnologie laadt hem binnen veertig minuten tijd op naar 50 procent. Verder is het een Android 7.1 Nougat-apparaat, dat volgend jaar een upgrade krijgt naar Android Oreo.

Beveiliging en lancering

De BlackBerry Motion is voorzien van een aantal dor BlackBerry ontwikkelde technieken voor extra veiligheid. Het belangrijkst is volgens BlackBerry de Locker-software, waarmee gebruikers hun bestanden versleuteld kunnen opslaan. Daardoor zijn de gegevens van de gebruiker ook extra goed beveiligd en kan de telefoon ook geschikt zijn voor eventueel zakelijk gebruik.

De lancering van het toestel vindt halverwege deze maand plaats in het Midden-Oosten. Daar kost het apparaat omgerekend zo’n 400 euro. Wanneer het toestel naar Europa komt is niet bekend.