Apple biedt gratis programmeersessies aan in zijn Apple Stores

Apple kondigt in een persbericht aan dat er tot 22 oktober gratis programmeersessies aangeboden worden in zijn Apple Stores. Deze sessies vinden plaats in heel Europa en komen voort uit de EU Code Week. De Europese Commissie ondersteunt dit project om het belang van programmeren te promoten.

Het techbedrijf wil hiermee mensen van alle leeftijd leren hoe ze door middel van programmeercode hun ideeën tot leven kunnen brengen. Tegelijkertijd benadrukt Apple dat het plannen heeft om het komend jaar in meer dan 100 Apple Stores in tien landen in heel Europa meer dan 6000 programmeersessies aan te bieden in het kader van Today at Apple.

Tim Cook

Geïnteresseerden kunnen leren programmeren met de populaire taal Swift. Sessies die dit mogelijk maken heten ‘Aan de slag met programmeren’, ‘Kids-uur Sphero-doolhofuitdaging’ en ‘Robots programmeren met Swift’, die voor elk niveau wat moeten bieden. Apple-CEO Tim Cook geeft in het bericht dan ook aan dat programmeren de taal van de toekomst is en dat iedereen een kans verdient om het te leren.

Cook vult aan dat er een aantal innovatieve en gratis tools ontwikkeld zijn die programmeren leuk moeten maken en het voor iedereen binnen bereik brengt. Volgens de directeur kan de technologie een enorme impact hebben op het leven van mensen en daarnaast veel kansen bieden voor de gemeenschap in het algemeen.

Aanbod in Nederland

Ook in Nederland zal Apple programmeersessies aanbieden. Zo wordt er op 10 oktober in de Apple Store aan het Leidseplein in Amsterdam ‘Stap voor stap: Aan de slag met programmeren’ aangeboden. Dit gebeurt van 14:45 tot en met 15:45. Hiervoor dien je je wel aan te melden op de speciale pagina.

Een volledige overzicht van alle evenementen in Nederland is te vinden op de website van Apple. Ook na 10 oktober zullen er nog sessies plaatsvinden in ons land.