Microsoft voegt smart home toepassingen toe aan Cortana

Apps & Software

Microsoft brengt een interessante nieuwe functie naar Windows 10. Gebruikers van het besturingssysteem kunnen hun computers nu gaan gebruiken als smart home hub. Vanaf nu beschikt virtuele assistent Cortana namelijk over een functie voor het beheer van aangekoppelde apparaten.

Dat meldt de site Windows Central vandaag. De site ontdekte binnen de Cortana Notebook, een soort instellingenmenu voor Microsofts virtuele assistent, een nieuw tabblad. Dat heet ‘Connected Home’, en als je daarop klikt, tref je vijf diensten aan: Wink, Insteon, Nest, SmartThings en Hue. Zodra de Connected Home-functie ingeschakeld is, kan je apparaten van die vijf merken aankoppelen en beheren.

Cortana kan zodoende dus de slimme Hue-lampen dimmen, maar ook in- of uitschakelen. Verder is het dankzij de toevoeging mogelijk om middels Cortana de Nest-thermostaat in te stellen. Middels deze functie kan de digitale assistent van Microsoft de concurrentie met onder meer de Google Assistent, Apple’s Siri, Amazons Alexa en Samsungs Bixby beter aangaan.

Cortana-speaker

Dat Microsoft smart home toepassingen toevoegt aan Cortana is bepaald geen verrassing en eigenlijk ook hard nodig. Enige tijd geleden lekten beelden uit van een Harman Kardon speaker – de Invoke genaamd – die met Cortana werkt. Voor de lancering daarvan is integratie met verschillende smart home apparaten van cruciaal belang. Anders heb je immers wel een leuke speaker, maar weinig mogelijkheden.

Wanneer de speaker in de verkoop zal gaan is nog niet bekend. Wel verscheen er kortgeleden in de Microsoft Store een pagina met de Invoke-speaker, waaruit blijkt dat die zo’n 199 dollar moet gaan kosten. Hieronder het beeld van de Connect Home-tab in Cortana Notebook.