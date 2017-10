‘Intel zet ontwikkeling AR-headsets van Recon-divisie stop’

Business

Intel heeft besloten de bedrijfstak die zich bezig houdt met de ontwikkeling van augmented reality brillen voor sportieve en industriële toepassingen te sluiten. Dat melden mensen bekend met de beslissing. De keuze zou deze zomer al gemaakt zijn door de chipfabrikant, waarmee de honderd medewerkers die zich ermee bezig houden op straat komen te staan.

Dat meldt financieel persbureau Bloomberg vandaag op basis van anonieme bronnen binnen Intel. Het gaat om Recon, het merk dat Intel in de loop van 2015 voor een onbekend bedrag overnam. De beslissing is nog niet publiek bevestigd door Intel. Tegelijk vertellen de bronnen van het persbureau wel dat “het bedrijf van plan is alle bestaande contracten voor de brillen te vervullen.”

Verbreding Intel

Intel blijft volgens Bloomberg gewoon werken aan de ontwikkeling van toepassingen voor augmented en virtual reality. Een woordvoerder van het bedrijf bevestigde dat, maar weigerde te reageren op de Recon-divisie. Op wat voor manier het hieraan verder werkt is even de vraag, maar het laat zich raden dat Intel vooral chips ontwikkelt voor AR-toepassingen.

De chipfabrikant wil al jaren minder afhankelijk zijn van omzet geboekt middels chips voor computers en laptops, en ook op andere markten een significante rol spelen. Zo breidt het al uit naar autonome auto’s en zijn er diverse slimme chips aangekondigd die helpen met verschillende AR en VR-toepassingen.

Oprichting en overname Recon

Het bedrijf Recon werd in de loop van 2008 opgericht. Twee jaar later bracht het een AR-bril uit, die vooral gericht was op sporters. De onderneming werd in juni 2016 overgenomen door Intel, maar heeft ogenschijnlijk dus niet geleid tot wat het bedrijf ermee van plan was.