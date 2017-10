NetApp introduceert nieuwe tools om potentieel van Data Fabric volledig te benutten

Services

NetApp kondigt in een persbericht aan klanten een nieuwe digitale ervaring te bieden, gebaseerd op inzichten uit een NetApp-knowledge base met voorspellende analyses, proactieve support en cognitieve computing. Dit gebeurt door kunstmatige intelligentie in de nieuwe virtuele supportassistent Elio te combineren met cloudgebaseerde analyses van NetApp Active IQ.

Bedrijven creëren hiermee intelligente inzichten, wat moet zorgen voor het meer tijd kunnen besteden aan klanten en minder aan infrastructuur. NetApp geeft daarbij aan dat gegevens het kloppend hart zijn van elk bedrijf en ze ongehinderd door de organisatie moeten kunnen stromen om digitale transformatie mogelijk te maken.

Het omvangrijke klantenbestand van NetApp biedt een uitgebreide bron van kennis vanwege de miljarden datapunten die dagelijks worden verzameld door meer dan 300.000 Data Fabric-oplossingen. Het bedrijf past cloudanalyses toe op deze data om inzichten te verkrijgen. Daarna kunnen gebruikers op basis van die inzichten actie ondernemen.

De combinatie van cognitieve computing in Elio en machine learning in Active IQ, die geleverd wordt bij alle NetApp-systemen, maakt de collectieve inzichten sneller beschikbaar. Deze getransformeerde klantervaring moet een belangrijke tijdsbesparing opleveren.

Functies

Specifiek zorgt de supportmogelijkheden van Elio onder meer voor 24/7 toegang tot een chat met de virtuele assistent die online, mobiele of vanuit de producten mogelijk is. Ook kan er via de zoekmachine informatie gezocht worden in de technische resources van NetApp, zodat informatie vindbaar is zonder in te loggen op de Support-site of een ticket aan te maken.

NetApp Active IQ zorgt op zijn beurt ook voor het verkleinen van risico’s door aanbevolen updates. Hierbij valt te denken aan de nieuwe functies die behoren tot de Risk Advisor, Storage Efficiency Advisor en Interoperability Advisor. Ook krijgen alle NetApp-producten te maken met praktische inzichten en voorspellende analyses vanwege de community-data.

Tot slot kunnen bedrijven vanwege NetApp Active IQ vanuit één weergave eenvoudig en veilig bekijken hoe het met hun gehele Data Fabric is gesteld, zowel on-premises als in de cloud. De nieuwe tools zijn per direct beschikbaar bij een NetApp Support-contract. Klanten kunnen gratis gebruikmaken van de nieuwe functies.

Recentelijk schreven we nog over de zakelijke Network File System-dienst die NetApp lanceerde. Het bedrijf realiseert dat middels een samenwerking met Microsoft. NetApp ontwikkelt zich dus volop door.