Laat Apple zijn oude telefoons bewust minder goed presteren?

Apps & Software

Het is al jaren een gerucht in de smartphone gemeenschap: Apple zou zijn oudere telefoons bewust langzamer maken, zodat gebruikers sneller geneigd zijn over te stappen naar een nieuwer model. Genoeg sites hebben die verhalen al proberen te ontkrachten, maar echt feitelijke argumenten waren er nooit. Tot vandaag.

De site Futuremark verzamelde de gegevens die het de afgelopen jaren vergaarde van verschillende iPhone-modellen en voegde die samen tot een uitgebreid artikel waarin het de performance en verandering daarvan met nieuwe iOS-versies bespreekt. De site gebruikte de benchmark-test 3DMark en keek naar de GPU en CPU-prestaties van de iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6S en de iPhone 7.

Oudere apparaten

Op de pagina van Futuremark zijn uiteraard uitgebreide resultaten van de benchmarks van meerdere telefoons te zien, maar hieronder in elk geval een van de meest indicatieve proeven – die van de iPhone 5S. Te zien valt dat de prestaties van de GPU en CPU nauwelijks verandert, terwijl er wel nieuwe versies van iOS uitgebracht worden. Sterker nog, sinds april 2016 veranderde er eigenlijk nauwelijks iets aan de verschillende scores.

Bovenstaande beelden wijzen erop dat Apple in elk geval redelijk succesvolle pogingen doet apparaten consistent te laten presteren op verschillende iOS-versies. Maar natuurlijk kunnen de prestaties anders voelen. Dat kan bijvoorbeeld komen omdat bepaalde nieuwe functies meer vragen van de professor, of dat apps ontwikkeld zijn voor eerdere versies van iOS en niet optimaal werken op nieuwere versies.