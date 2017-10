HPE lanceert platform voor overgang naar gedigitaliseerde fabriek

Business

Hewlett Packard Enterprise (HPE) lanceert vandaag een platform dat de implementatie van applicaties in fabrieken vereenvoudigt. Express App Platform – Manufacturing is erop toegespitst legacy applicaties te verenigen met ‘smart-factory’ applicaties. De overgang naar een digitale fabriek kan daardoor sneller en ook soepeler verlopen.

Het Express App Platform is een on-premise oplossing, die tegelijkertijd geïntegreerd is met Cloud28+, ’s werelds grootste verzamelplatform voor cloudapplicaties. Het platform lost mede daardoor problemen op die komen kijken met de digitalisering van productieprocessen. Binnen het platform worden namelijk zowel nieuwe als oude applicaties gehost, waardoor de transformatie eenvoudiger verloopt. Er zijn immers minder verschillende hostings nodig voor legacy en op maat gemaakte applicaties.

Vlotte implementatie

Het is volgens Volkhard Bregulla, Vice President, Global Manufacturing Industries bij Hewlett Packard Enterprise dan ook die combinatie dat het Express App Platform een stabiele automatisering van productieprocessen mogelijk maakt: “Het Express App Platform – Manufacturing helpt klanten bij de integratie van ‘smart-factory’ applicaties in hun bedrijfsprocessen om een flexibele productieomgeving te creëren zonder dat dit huidige bedrijfsprocessen aantast.”

Het proces is verder zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Klanten kunnen applicaties uit de Cloud28+ catalogus in slechts zes klikken implementeren. Dat is mogelijk doordat het ontwikkeld is op basis van de hyper-converged HPE SimpliVity 380-infrastructuur en beschikt over een Intelligent Agent. Die downloadt de gewenste applicaties uit de catalogus en zorgt dat deze middels Docker containertechnologie – beheerd door Kubernetes – automatisch geïmplementeerd wordt op de werkvloer.

Verder is er HPE OneView, de automatiseringssoftware voor infrastructuren, die de provisioning en management van benodigde compute, storage en fabric automatiseert. Als het platform in gebruik is genomen, zorgt de ingebouwde back-up en disaster recovery voor data-integriteit en -beschikbaarheid.

Flexibele automatisering

Het Express App Platform – Manufacturing is geoptimaliseerd om applicaties te hosten ter ondersteuning van fabrieken en hun productielijnen. Door applicaties direct op de werkvloer te laten draaien, kunnen producenten het operations management beter integreren met machine control systems. Hierdoor is het mogelijk om data uit sensoren te benutten voor flexibele automatisering van productieprocessen.

Express App Platform – Manufacturing kan gebruikt worden in combinatie met HPE Edgeline IoT Systems. Deze systemen verwerven, analyseren en beheren data uit sensoren realtime en dichtbij de productielijnen. Dit levert snellere insights en meer flexibiliteit op. Mocht het nodig zijn, biedt HPE met zijn serviceorganisatie Pointnext nog verschillende diensten voor het platform, waaronder

de HPE Factory Deployment Service – Deze dienst helpt klanten met het plannen, ontwerpen, implementeren en integreren van de Experess App Platform-omgeving.

de HPE Edge Applications Configuration and Integration Service – Deze dienst helpt klanten bij de integratie van applicaties die draaien op het Express App Platform met enterprise applicaties en machine control systems.

HPE Flexible Capacity voor Express App Platform – Deze dienst biedt “capaciteit on demand” en een “pay-as-you-go” consumptiemodel. Hiermee kunnen klanten capaciteit op- en af te schalen op basis van hun behoefte en betalen ze slechts voor wat zij gebruiken. De klant heeft hiermee een voordelige cloudoplossing “onsite” tegen dezelfde of lagere kosten dan een public cloudoplossing.

Express App Platform – Manufacturing is nu beschikbaar in EMEA. Wereldwijde beschikbaarheid is voor eind 2017 gepland.