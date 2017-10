Google rolt Chrome OS 61 uit met onder meer nieuw vergrendelscherm

Apps & Software

Google heeft een nieuwe versie van Chrome OS uitgebracht, die nummer 61 draagt. Dit besturingssysteem introduceert een nieuw vergrendelscherm, een nieuwe app-launcher en een betere schermmanager voor tablets. De update volgt nadat Chrome 61 eerder verscheen voor browsers en Android.

Bij het opstarten van Chrome 61 zullen gebruikers direct opmerken dat er een nieuw ontwerp voor Sign-in en Lock Screen is. De achtergrond is in deze versie vooral erg wazig, terwijl de foto van het gebruikersprofiel een rond ontwerp kent. Voorheen bevonden de naam en het wachtwoord zich in een box, maar nu is het onder de foto als een meer geheel te zien.

Ook de prominente box in de app-launcher is minder aanwezig. Het grote Google Search-scherm wordt vervangen door een launcher dat we vaak bij Pixel-apparaten zien. In eerste instantie zijn er hier vijf apps en een zoekbalk te zien, waar zowel op apps en op het web gezocht kan worden. Dit menu is ook uit te klappen naar een interface die wat wegheeft van smartphones.

Ook in de instellingen-app wordt het één en ander aangepast. De profielavatar-editor heeft een klein redesign gekregen met nieuwe icoontjes die abstract en afgerond zijn. In het apparaten-gedeelte bij de instellingen is een nieuw power-menu te vinden. Hierin is naar wens aan te passen hoe het apparaat presteert als hij niet gebruikt wordt en of de Chromebook in slaapmodus moet gaan als de laptop ingeklapt is.

Beschikbaarheid

Anderzijds moet de Get Help-app ook enigszins verbeteren om beter te passen bij Chrome 61. Het commando ‘OK Google’ voor zoekopdrachten met de stem verdwijnt in deze versie, al is het waarschijnlijk dat deze optie later terugkeert. Er is namelijk een gerucht de Google Assistant voor Chrome, met in het bijzonder Chromebooks, er spoedig aan komt.

Google rolt versie 61 per direct uit, al is er een aantal apparaten dat niet gelijk de update zal krijgen. Op de releasepagina van Google is de lijst te vinden met apparaten die wellicht later nog de update krijgen. Chrome Unboxed plaatste een aantal screenshots van Chrome OS online.