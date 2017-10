Kost het nieuw gebouwde Apple hoofdkantoor meer dan 1 miljard?

Business

Apple heeft inmiddels haar nieuwe hoofdkantoor in Cupertino in gebruik genomen. De bouw en opening van dit hoofdkantoor is nog door Steve Jobs bekend gemaakt tijdens zijn laatste publieke optreden. Inmiddels zijn de eerste medewerkers ingetrokken. Vanwege het futuristische uiterlijk noemt men dit gebouw ook wel The Spaceship. Apple Campus 2 is de naam die Apple zelf hanteert. Apple is altijd erg gesloten geweest over de kosten van het nieuwe hoofdkwartier. Architectensite Buildzoom heeft nu uitgerekend wat het ruimteschip moet kosten. Een bedrag om appelig van te worden.

Welke onderdelen van het Apple Hoofdkantoor vallen het meest op?

Het ruimteschip zelf is als naamgever uiteraard het meest opvallend. Ook de prijs van 427 miljoen dollar is niet mis. Er is dan wel ruimte voor 12.000 medewerkers. Daarnaast kan Apple 8.255 voertuigen parkeren. De 3.000 handgemaakte gebogen glazen panelen die het ruimteschip haar contouren geven zijn een flinke aanslag op het budget. Hopelijk levert het voor 15 miljoen dollar geïnstalleerde dak met zonnepanelen genoeg rendement.

Een eerbetoon aan Steve Jobs mag uiteraard niet ontbreken. Met het 180 miljoen dollar kostende Steve Jobs theater is de kans dat hij niet dagelijks herinnerd wordt verwaarloosbaar. Conform de wensen van Steve Jobs is alleen de lobby van het theater als een juweel in het park te ontdekken. Het theater zelf is volledig ondergronds gebouwd. Om de continue toevoer van genoeg internetcapaciteit en stroom te garanderen is alle bedrading gevat in een siliconen laag in het plafond. Zo wordt het signaal zo sterk mogelijk overgebracht.

Zo’n mooi gebouw vraagt om een stijlvolle ontvangst van bezoekers. Met een bezoekerscentrum van een kleine 110 miljoen dollar gaan we er, ook zonder dat we er geweest zijn, maar vanuit dat de bezoekers fatsoenlijk ontvangen zullen worden. Zo’n 150 bezoekers en 660 medewerkers kunnen hun auto kwijt op een parkeerplek van 32.500 dollar per stuk. Inderdaad, de garage alleen kostte 26 miljoen dollar.

De eigenlijke datacenters, fabrieken en onderzoekslabs steken met 30 miljoen dollar haast schraal af tegen deze honderden miljoenen die besteed zijn. Het totale complex heeft dan ook een ruime 1,2 miljard gekost.