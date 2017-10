Rusland gaat websites voor Bitcoins en andere cryptovaluta’s verbannen

Business

Rusland zal de toegang tot website die de handel in cryptocurrency zoals de Bitcoin toestaan blokkeren. Dat heeft de Sergei Shvetsov, bestuurder van de Russische centrale bank, bekendgemaakt. Hij noemt dit soort munten ook wel dubieus.

In eerste instantie behandelden de financiële autoriteiten uit Rusland elk geld dat uitgegeven is door een niet-staatsgoedgekeurde instelling als illegaal, omdat het gebruikt kan worden voor het witwassen van geld. Later keurden zij de handel wel goed onder de voorwaarde dat ze controle houden over de omzet of de toegang tot de markt kunnen beperken. Nu komt er dus een hele andere maatregel.

“We kunnen niet op een directe en makkelijke manier toegang verlenen tot zo’n dubieus instrument voor retail (investeerders)”, zo verklaart Shvetsov. Tijdens een conferentie gaf de topman aan dat de centrale bank een toegenomen interesse ziet in cryptovaluta’s, aangezien ze hoge rendementen kunnen opleveren.

Shvetsov vult daarop aan dat het overheidsorgaan van mening is dat voor de burgers en de bedrijven het gebruik van cryptocurrency als een investeringsobject “onaanvaardbaar hoge risico’s” met zich mee brengen. Deze aankondiging is nogal een omkeer, aangezien de autoriteiten eerder dit jaar nog bekendmaakte het gebruik van cryptovaluta’s door Russische burgers en bedrijven wilden reguleren.

Eerder ontwikkelingen en effect op de markt

Overigens is Rusland niet het enige land dat zich bemoeit met cryptovaluta’s. Zo was eerder op Techzine te lezen dat een Britse waakhond ICO’s (manier voor startende bedrijven om kapitaal met uitgifte digitale munten op te halen) erg risicovol noemde. Later sloot China één van zijn grootste handelshuizen voor de Bitcoin, waarna de munt crashte.

Toch is er op het moment van schrijven nog geen sprake van een waardedaling door het Russische besluit. In de afgelopen 24 uur nam de waarde van de Bitcoin met bijna vijf procent toe, waardoor er voor één Bitcoin meer dan 4800 dollar (4075 euro) betaald wordt.