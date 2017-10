Nokia verlegt focus van VR-markt naar gezondheidszorg

Business

Nokia wilde een graantje meepikken van de virtual reality markt. Daarvoor lanceerde het de Ozo-camera, die voor 60.000 dollar verkocht werd en professionele 360-graden beelden kan maken. Maar het apparaat slaat niet zo aan en dus stopt het Finse bedrijf met de ontwikkeling ervan. Het gevolg: er verdwijnen 310 van de 1.090 banen. Het bedrijf verlegt zijn focus nu.

In een statement schrijft Nokia dat dit vooral komt omdat “de ontwikkeling van de VR-markt langzamer loopt dan verwacht.” Het bedrijf moet zijn investeringen in virtual reality om die reden optimaliseren, waarbij er ook zaken wegvallen. Daar behoort dus de ontwikkeling van de Ozo-camera bij.

Nieuwe focus

De focus van Nokia kom nu op een andere plek te liggen: de gezondheidszorg.“Nokia Technologies bevindt zich op een punt waar, met de juiste focus en investeringen, we onze voetafdruk in de digitale gezondheidsmarkt op een betekenisvolle manier kunnen laten groeien en we moeten die kans grijpen,” vertelt Gregory Lee, hoofd van Nokia Technologies. “De veranderingen zullen ook invloed hebben op onze werknemers en als een verantwoordelijk bedrijf, zijn we eraan toegewijd om hulp te bieden aan diegenen die dat nodig hebben.”

Die nieuwe focus werd vorig jaar al langzaam ingezet. In 2016 nam Nokia namelijk Withings over, een bedrijf dat wearables maakt. Toentertijd had het Finse bedrijf al laten weten een grotere speler te willen worden op de markt van gezondheidszorg. Overigens laat Nokia in hetzelfde bericht weten dat het niets wil veranderen aan zijn activiteiten rond patentlicenties. Zo betaalt HMD Global voor het gebruik van de merknaam voor de ontwikkeling van smartphones en dat is een lucratieve zaak voor Nokia.