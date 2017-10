‘Samsung wil IoT-techologie combineren met AI voor beheer kantoorgebouwen’

Business

Samsung werkt aan de ontwikkeling van een Internet of Things-systeem voor grote bedrijven. Dat melden diverse mensen bekend met de plannen van de Zuid-Koreaanse onderneming. De bedoeling zou zijn om kunstmatige intelligentie (AI) te introduceren in het management van gebouwen.

Dat schrijft de Korea Herald vandaag op basis van bronnen binnen Samsung. “Insiders vertellen dat de Zuid-Koreaanse technologiereus het slimme systeem op 18 oktober in zijn hoofdkwartier in zuid-Seoul zal onthullen,” schrijft de krant. De technologie zou ook al snel geïmplementeerd worden binnen de gebouwen van het bedrijf.

B.IoT

Het systeem dat Samsung zal onthullen, zou b.IoT heten en automatisch de temperatuur en verlichting van gebouwen beheren. Dat moet dan op basis van de aanwezigheid van mensen in bepaalde ruimtes gebeuren. Die aanwezigheid zou vastgesteld worden middels sensoren in het hele gebouw.

Door de toepassing van dat systeem, zouden bedrijven energie kunnen besparen en dat is goed voor het milieu. Het b.IoT zou dankzij de kunstmatige intelligentie kunnen ‘weten’ wanneer bepaalde ruimtes in gebruik zijn. Dan kan bijvoorbeeld de airco of verwarming een tijdje van te voren aangezet worden, zodat de ruimte op temperatuur is op het moment dat er een meeting in plaatsvindt. Zo wordt er dus niet langer onnodig stroom en energie verbruikt, maar gebeurt het alleen indien nodig.

Groot potentieel

Naar het schijnt wil Samsung de b.IoT-technologie uitrollen in het Spire-kantoor in Warschau en in twee onderzoekscampussen in de Koreaanse steden Daegu en Yeongju. Ook schijnt het bedrijf te kijken naar de mogelijkheden om de b.IoT-techniek te koppelen aan beveiligingsmaatregelen in bedrijfspanden.

Potentieel heeft de markt in elk geval wel. “In het verleden heeft het gebruik van IoT zich vooral geconcentreerd op toepassingen in huis, maar als het op gebouwen toegepast kan worden, kan de markt veel groter worden,” aldus een anonieme Samsung-manager in een statement tegenover de Korea Herald. “Er is veel interesse in de nieuwe oplossing en door eigen gebouwen te gebruiken om de nieuwe oplossing uit te proberen, en eventuele bugs op te lossen, kan Samsung hem vervolgens exporteren.”