Aerohive komt met nieuwe dienst voor beheer van netwerktoegang

Aerohive Networks kondigt in een persbericht een nieuwe dienst voor het beheer van de draadloze netwerktoegang voor personeel en gasten aan. Managed Service Providers (MSP’s) en Hospitality Service Providers (HSP’s) krijgen hierdoor nieuwe methoden voor authenticatie van gasten en tools voor hotspot-beheer. Klanten van de MSP’s en HSP’s moeten door deze stap op grote schaal van ondersteuning te voorzien zijn.

MSP’s vinden nieuwe beheermogelijkheden in het nieuwe tabblad Inventory in HiveManager NG. Hier is een centraal overzicht van alle vaste en draadloze infrastructuurcomponenten dat het beheer van sterk gedistribueerde omgevingen aanzienlijk moet vereenvoudigen. Het bedrijf biedt daarnaast de mogelijkheid om uitzonderingen op beleidsregels in te stellen voor grote omgevingen.

De workdloads die MSP’s gebruiken voor het inrichten, beheren en bijwerken van de omgevingen van diverse kleine klanten zullen hierdoor vereenvoudigen. Op deze manier zullen MSP’s gebruikmaken van een overkoepelend netwerkbeleid om voor een efficiënt gebruik en optimalisatie van netwerken te zorgen. Het is mogelijk om gebruik te blijven maken van SSID’s per locatie, beveiliging en het Captive Web Portal om klanten een gebruikservaring op maat te bieden.

Verder geeft Aerohive aan dat zijn platform voor MSP’s de afgelopen maanden uitgebreid is met de optie Private Cloud. Zij kunnen zo hun eigen instance van HiveManager NG hosten om ondersteuning te bieden voor meer dan één miljoen apparaten en multi tenancy-beheer met de nieuwe Hierarchical HiveManager (HHM). Met deze oplossing wil het bedrijf een pool van apparaten en licenties voor alle klanten en locaties van de MSP creëren.

Ontwikkelingen

Eerder de maand kondigde Aerohive een nieuw scala aan gebruiksopties voor netwerkbeheer aan. In ons bericht was destijds onder meer te lezen dat de multi-tenant cloud-architectuur van Aerohive, ook wel HiveManager NG, gebruikmaakt van een Global Data Center (GDC) en Regional Data Centers (RDC’s) in verschillende delen van de wereld. Het bedrijf ontwikkelt zijn aanbod dus volop door in deze periode van het jaar.