‘Microsoft annuleerde smartphone met nagenoeg randloos scherm’

Mobile

Smartphones met een scherm dat de voorkant vrijwel helemaal bedekt, zijn op dit moment helemaal hip. Samsung maakt ze, Apple doet hetzelfde en ook andere fabrikanten komen er steeds meer mee. Nu blijkt dat Microsoft al in 2014 iets soortgelijks in ontwikkeling had, maar er de stekker uit trok.

De site Windows Central wist de hand te leggen op het prototype van een Windows-telefoon. Naar het schijnt gaat het om de voorloper op de Lumia 435, en had het toestel extreem smalle schermranden. Enkel aan de onderkant had het toestel een brede rand, waar in dit geval de selfiecamera moest zitten.

Gemiddeld toestel

Wat de specificaties betreft, wijst het bericht van Windows Central op een vrij standaard toestel. Het apparaat had een 5-inch 720p-display, draaide op een Snapdragon 200-processor met 4 gigabyte aan opslaggeheugen en een 5-megapixellens aan de achterkant. Maar het interessantst is het ontwerp, dat hieronder te zien is. Voor het prijskaartje van 200 dollar is het een behoorlijk opvallend toestel.

Waarom sneuvelde het?

Het is niet zeker waarom Microsoft het toestel niet uitgebracht heeft. Als het de opvolger van de redelijk goedkope Lumia 435 had moeten worden, kan het zijn dat Microsoft de productiekosten van het scherm te hoog vond om hem uit te brengen. Tegelijk kunnen er ook andere redenen ten grondslag aan de beslissing hebben gelegen: zo zou het zo kunnen zijn dat de massaproductie van de schermen niet mogelijk was, of niet stabiel genoeg.

Desondanks is het moeilijk dit niet als een gemiste kans te zien. Microsoft had voor een lage prijs een interessant design op de markt kunnen brengen. Wellicht zelfs dat het de toen al worstelende smartphonezaken een impuls had kunnen geven. In die tijd, en we hebben het over 2014, kwamen er maar weinig opvallende toestellen op de markt. Microsoft had zijn positie in elk geval kunnen versterken.