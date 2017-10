‘Apple brengt FaceID ook naar iPad Pro’

Mobile

De eerste iPhone met Face ID is nog niet eens te koop, of er wordt al gespeculeerd over andere Apple-producten die voorzien zouden zijn van de gezichtsherkenningstechnologie. Diverse bronnen melden dat de iPad Pro-modellen van volgend jaar ook van de techniek voorzien zullen zijn.

Dat blijkt uit verhalen op de sites MacRumors en 9to5Mac. Daar lezen we dat de gewoonlijk zeer betrouwbare KGI Securities analist Ming-Chi Kuo in een investeerdersnotitie heeft geschreven dat de volgend jaar te verschijnen iPad Pro-modellen voorzien worden van diepte-camera’s en daarmee ook van de Face ID.

Geheel nieuw design?

Meer details zijn er nog niet over de eventuele implementatie van de Face ID in de iPads. De grote vraag lijkt te zijn of Apple zijn tablets ook van een compleet vernieuwd design gaat voorzien, zoals het dat ook bij de iPhone X heeft gedaan.

Aangezien de Pro-apparaten de topmodellen binnen de iPad-productlijn zijn, kan het goed zijn dat Apple het nieuwe design ook naar die modellen wil brengen. Dan zou er bijvoorbeeld een randloze tablet op de markt kunnen komen, waarbij enkel bovenin wat ruimte over is voor de dieptecamera en infraroodsensor.

Meer iPhones met Face ID

Overigens doet Kuo ook wat andere voorspellingen over Apple-producten van volgend jaar. Hij stelt dat meer iPhones van de technologie voorzien zullen zijn volgend jaar. De non-X-modellen schijnen er ook van voorzien te worden straks. Een definitieve beslissing hierover hangt volgens Kuo overigens wel af van het succes van Face ID.

De Face ID werd bij de Apple iPhone X overigens vooral toegevoegd omdat het toestel een randloos scherm gekregen heeft. Daardoor bleef er geen ruimte over voor de thuisknop en daarmee ook meteen niet meer voor de vingerafdrukscanner. Apple wilde die niet naar de achterkant van het toestel verplaatsen en kwam daarom met een oplossing die volgens het bedrijf veiliger en sneller is.