Microsoft brengt digitale assistent Cortana ook naar Skype

Apps & Software

Microsoft brengt zijn virtuele assistent Cortana naar Skype. Daarmee speelt de technologiereus in op een nieuwe ontwikkeling in het land van digitale communicatie. Steeds meer bedrijven die een digitale assistent hebben, brengen deze namelijk ook naar apps.

Dat doet Microsoft nu dus ook, maakt het in een speciaal daarover geschreven blog bekend. Daarin lezen we dat technologie het leven makkelijker moet maken en zou moeten helpen sneller antwoorden te brengen. “Bij Skype weten we dat wel zeker en met dat doel in gedachten, brengen we Cortana, Microsofts slimme assistent, naar Skype, om je met je alledaagse gesprekken te helpen.”

Context van een gesprek

De voornaamste toegevoegde waarde van Cortana is dat chats een stuk sneller kunnen verlopen. De assistent leest mee met gesprekken die je voert en komt op basis daarvan met behulpzame informatie. Zo biedt het bijvoorbeeld restaurants waar je heen zou kunnen gaan, of laat het zien hoe een film ontvangen is als je daarover praat.

Cortana biedt verder ook slimme antwoorden, zodat je snel en gemakkelijk kunt reageren op een bericht, zonder zelf iets te hoeven tikken. Stel dat iemand vraagt of je zin hebt om naar de film te gaan, biedt Cortana opties als ‘Natuurlijk!’ en ‘Ja zeker!’. Afhankelijk van je antwoord, checkt Cortana vervolgens je Windows Calender, om te zien wanneer je naar de bioscoop kan gaan. Ook kan je een herinnering in laten stellen.

Chatten met Cortana

Het wordt ook mogelijk om een-op-een met Cortana te chatten. Zo kan je haar vragen naar het weer maar bijvoorbeeld ook naar je vluchttijden en de beste restaurants in de buurt. Chatten met de digitale assistent moet volgens Microsoft ook leuk zijn en dus wordt het ook mogelijk om haar te vragen naar de hoofdrolspelers van je favoriete film en meer van dat soort wat trivialere vragen.