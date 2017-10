Microsoft voorziet Outlook-kalender op iOS en Android van grote updates

Apps & Software

Microsoft komt met een aantal nieuwe features voor de Outlook-kalender op iOS en Android, zo laat het bedrijf weten. Eén van de mogelijkheden die daarbij hoort is gedeelde kalenders op de telefoon, een functie die onlangs aangekondigd werd en per direct beschikbaar is. Maar er is meer.

Zo staat de applicatie het voortaan toe om evenementen toe te voegen die op een dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse of jaarlijkse basis terugkeren. Het zal binnen Outlook ook mogelijk zijn om de beschikbaarheid van een collega te checken als je een meeting met hem probeert te plannen. Dit klinkt als een kleine stap, maar in de praktijk kan het handig zijn dat je niet mondeling hoeft te overleggen met je collega.

Gedeelde kalenders

Door de gedeelde kalenders kun je niet alleen deze kalenders inzien, maar ook uitnodigingen hiervoor accepteren en jouw favoriete kalenders delen. Ook wordt het binnen de applicatie mogelijk om eigen evenementen op private te zetten, zodat je die gebeurtenis uit een gedeelde kalender geheim houdt voor een vriend of collega.

Sommigen zullen wellicht vertrouwen op een assistent die hun agenda invult. Het wordt voor assisten voortaan dan ook mogelijk om met de Outlook Calendar-app de agenda van hun baas te beheren. Ook is er ondersteuning voor Meetup, vergelijkbaar met Facebook Events. Hierdoor krijg je een notificatie binnen je kalender, waarna je in kan stellen dat er een herinneringen aan het evenement later getoond wordt.

Beschikbaarheid

De extra functionaliteiten komen waarschijnlijk voort uit de overname van kalender-app Sunrise, die Microsoft meer dan twee jaar geleden realiseerde. De techgigant voerde daardoor al wat nieuwe functies toe aan kalenders en met deze stap wordt er dus nog meer geoptimaliseerd.

Microsoft rolt de de functionaliteiten geleidelijk uit, wat betekent dat de meeste features al op iOS te vinden zijn. Voor Android-gebruikers zijn voorlopige enkele nieuwe functies beschikbaar, al zal de verdere uitrol later volgen.