Microsoft koopt de volledige productie van een windmolenpark voor 15 jaar op

Business

Microsoft verwacht een grote groei in Cloudcomputing. Daarom wil zij verzekerd zijn van genoeg stroom in haar datacenters om Cloudservices te laten groeien. Voor haar datapark in Ierland is de stroom voorlopig geen zorg meer. Microsoft heeft namelijk de gehele productie van windmolenpark County Kerry opgekocht. De komende vijftien jaar wordt alle opgewekte energie van dit park uitsluitend aan Microsoft geleverd. Ook gaan Microsoft en GE samen onderzoeken of het mogelijk is om energie op te slaan en terug te leveren.

Wat zijn de achtergronden bij de aankoop van dit windmolenpark?

Azure Cloud is een van de meest winstgevende activiteiten van Microsoft. Daarbij heeft Ierland een van de grootste datacenters van de wereld. Aangezien verwacht wordt dat Microsoft veel ontwikkelingen met Azure gaat realiseren is het van belang dat de stroomvoorziening op orde is. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar zeker in Ierland wordt gigantisch veel stroom gevraagd omdat alle grote techbedrijven daar gevestigd zijn en datacenters voor Cloudopslag bouwen. Microsoft schat dit probleem serieus in. Wij berichtten eerder namelijk al dat Microsoft in Ierland ook een eigen elektriciteitscentrale gaat bouwen. Nu komt daar dus de capaciteit van een 37-megawatt windmolenpark bij.

Om nog efficiënter met het milieu om te gaan en zo goedkoop mogelijk energie te benutten maakt een proef deel uit van de deal. Microsoft gaat namelijk samen met GE sensoren ontwikkelen waarmee overtollige energie kan worden opgeslagen in batterijen. Bij piekbelasting kan dan de stroom uit de batterijen gebruikt worden. Duurzame energie is een wereldwijd thema en het opslaan van energie een hot item. Naast een zekerheid voor Azure kan Microsoft zo direct een toepassing van haar technische kennis voor de toekomst testen.

De Ierse energiemaatschappij Eirgrid meldde dat in 2015 zo’n 2% van de Ierse energie opging aan energie voor datacenters. Eirgrid voorspelt dat dit percentage in 2026 oploopt tot liefst 15%.