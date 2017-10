VMware en SAP gaan samenwerken voor versnellen en stroomlijnen IoT-initiatieven

Services

VMware laat door middel van een persbericht weten met SAP samen te gaan werken voor het creëren van een geïntegreerde Internet of Things (IoT)-oplossing. Deze oplossing moet de implementatie en het beheer van IoT-gebruikscases ondersteunen voor verschillende devices, infrastructuren, edge-, cloud- en applicatiedomeinen.

Het doel hiervan is om een snelle implementatie, schaalbaarheid en on-schedule uitvoering van IoT-projecten mogelijk te maken. Gezamenlijke klanten van VMware en SAP krijgen daardoor te maken met OT-IT-integratie. Dit wordt mogelijk doordat SAP realtime inzicht door time-series device data samenbrengt met transactionele bedrijfsdata, terwijl VMware IT in staat stelt inzicht en controle te verkrijgen over de IoT use case vanuit de operationele infrastructuur.

Door de toegang tot zowel operationele als business analytics kunnen organisaties beter gebruikmaken van de schat aan informatie afkomstig van IoT-toepassingen en tegelijkertijd grip houden op de IoT-infrastructuur zelf. In het persbericht benadrukt VMware dat beide bedrijven trusted brands zijn en als geen ander weten hoe organisaties optimaal gebruik kunnen maken van IoT-technologie.

Met samenwerking willen de partijen ook een vooraf geïntegreerde en geteste oplossing ontwikkelen die snelle implementatie mogelijk maakt. Tegelijkertijd moet de oplossing de nodige security- en beheermogelijkheden bieden voor IoT-architecturen over verschillende gateways, micro-datacenters en de cloud om zo de time-to-value te versnellen.

Technologische expertise

Voor het belang van de samenwerking verwijst VMware naar een studie over IoT door IDG Research Services. Hierin gaf 47 procent van de bedrijven aan dat technologische expertise als een belangrijke factor gezien wordt bij het selecteren van een IoT-aanbieder. Een bedrijfsklare architectuur bestaat daarbij volgens VMware uit een infrastructuur-vlak aan de ene kant en applicatie aan de andere kant.

Overigens was Techzine onlangs nog op VMworld 2017. In een eerder artikel op onze website was te lezen dat het bedrijf zich richt op eenvoudige multicloud en beveiliging. Ook de videosamenvatting kwam voorbij.