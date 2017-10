FlowFabric integreert Qlik Sense in FlowFabric Insights

Business

FlowFabric, dat expert is in de ontwikkeling van zakelijke applicaties op basis van het Mendix Platform, heeft Qlik Sense geïntegreerd in FlowFabric Insights. Dat innovatieve framework maakt het mogelijk om dynamische rapportages en dashboards toe te voegen aan Mendix-applicaties.

Gebruikers van FlowFabric-technologie beschikken nu over geavanceerde analyse-, business intelligence- en visualisatiemogelijkheden. Door deze integratie met Qlik Sense is het voor bijna alles mogelijk om gegevens op een intelligente manier te analyseren en weer te geven. De meest actuele gegevens worden zo op een hapklare manier gepresenteerd om datagedreven beslissingen te nemen.

De juiste informatie beschikbaar

FlowFabric had al langere tijd de behoefte om diepgaande analysefunctionaliteiten toe te voegen aan haar Mendix-applicaties. Zo kan het klanten op verschillende manieren naar data laten kijken en maakt het mogelijk dat er sneller de juiste informatie op voorhanden is. Gedacht wordt dat op die manier sneller keuzes gemaakt kunnen worden.

Om de integratie tussen Qlik Sense en Mendix te realiseren ontwikkelde FlowFabric een nieuwe synchronisatiemethode. Hiermee kan de data-overdracht tussen de cloud-omgevingen van Mendix en Qlik Sense tot wel duizend keer sneller plaatsvinden dan een normale overdracht. Zo wordt alleen de gewijzigde data gesynchroniseerd. Op die manier is er realtime data beschikbaar binnen de Mendix-applicatie. Tevens kunnen klanten met behulp van FlowFabric Insights probleemloos externe data inladen, waarmee verbanden worden gelegd voor extra inzichten.

Gelijkenissen technologie

Volgens FlowFabric was de integratie van Qlik Sense logisch, omdat de technologie vergelijkingen toont met de manier waarop Mendix-applicaties ontwikkeld worden. Dat was een belangrijke randvoorwaarde voor de integratie, omdat FlowFabric business consultants er daardoor ook snel mee overweg kunnen. Ook is Qlik Sense mobiel en responsive, en draait het in de cloud.

“Qlik Sense biedt onze klanten heldere visuele analyses,” vertelt Kjeld Cornelissen, Algemeen directeur bij FlowFabric in een statement. “Deze zorgen ervoor dat er inzicht en helderheid komt waar dat het hardste nodig is: daar waar beslissingen worden genomen. Hierdoor kunnen er binnen de hele organisatie weloverwogen strategische en tactische beslissingen worden genomen en worden bedrijfsanalisten en kenniswerkers onmisbare helden.”