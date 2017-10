GROHE presenteert twee systemen voor preventie waterschade

Consumer

GROHE heeft twee nieuwe systemen gelanceerd voor de consumentenmarkt. Het gaat om GROHE Sense en Sense Guard, systemen die water detecteren op plekken waar dat niet hoort te zijn, en zo waterschade voorkomen. Het geheel werkt middels de GROHE ONDUS-app en is dus aan te sturen middels je smartphone.

Volgens marketingmanager Jennifer Voesenek van GROHE gebruiken steeds meer mensen smart home toepassingen. Verwacht wordt dat één op de drie huizen binnen nu en twee jaar volledig ‘smart’ is gemaakt. GROHE wil dat graag combineren met bestrijding van wateroverlast, vooral omdat meer dan de helft van de Europese huishoudens er wel eens mee te maken krijgt. “De GROHE Sense en Sense Guard maken het gemakkelijker om waterschade in huis te voorkomen,” aldus Voesenek.

Watersensor voor de vloer

De GROHE Sense is een watersensor die de gebruiker op de vloer kan plaatsen. De geïntegreerde sensor detecteert direct de eerste tekenen van een overstroming en stuurt ook dagelijkse updates van de temperatuur- en vochtigheidsmetingen, die helpen om vorstschade en de verspreiding van schimmel te voorkomen. Zodra het apparaat ongewenst water detecteert, waarschuwt de sensor je direct door middel van een alarm en een melding op je smartphone via de GROHE ONDUS-app. Daarnaast krijg je met de app inzicht in de situatie in je huis, waar je ook bent. Eén blik op je smartphone vertelt je alles wat je moet weten.

Bewaak de waterleiding

Daarnaast komt GROHE met de Sense Guard. Deze plaats je op de waterleiding, waardoor het systeem je waterverbruik kan volgen. GROHE stelt zelf dat het systeem microlekkages, risico op bevriezing en gebroken leidingen daardoor kan detecteren. De slimme waterbesturing van de GROHE Sense Guard sluit de watertoevoer automatisch af zodra er een risico op waterschade ontstaat. Ook wordt de watertemperatuur gemeten op de plaats waar de waterleiding het huis binnenkomt en geeft direct een waarschuwing bij inkomend water met een bevriezingsrisico.

Verder kan je dat als gebruiker ook zelf doen. Daarvoor is er de GROHE ONDUS-app, die je toestaat de watertoevoer indien gewenst handmatig stop te zetten. Verder helpt het systeem om je waterverbruik te volgen. Wel raadt GROHE aan het door een professional te laten plaatsen.

De GROHE Sense en Sense Guard zijn vanaf nu beschikbaar. Je kan de Sense los aanschaffen voor 59,55 euro. Daarnaast wordt er ook de Sense Kit verkocht, met daarin een Sense Guard en drie sensoren, voor 649 euro. De Sense Guard kan vanaf februari 2018 los gekocht worden.