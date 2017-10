Box brengt met introductie van Box Skills machine learning naar haar platform

Services

Tijdens BoxWorks – het eigen event in San Francisco dat vandaag van start is gegaan – heeft Box een grote aankondiging gedaan. Het bedrijf voegt Artificial Intelligence toe aan haar platform. In samenwerking met drie partners – IBM, Microsoft en Google – wordt het binnen afzienbare tijd mogelijk om audio, foto’s en video met behulp van machine learning algoritmes te analyseren. Hiermee zet het bedrijf naar eigen zeggen een grote stap voorwaarts als het gaat om de potentiële toepassingen van haar diensten.

Als iets kenmerkend is voor hoe Box producten ontwikkelt, dan is het wel dat het eigenlijk altijd de integratie opzoekt met diensten van partners. Het collaboration platform zelf levert het bedrijf, veel vernuftige toepassingen leunen daarnaast ook op technologie van andere bedrijven. Bij de introductie van Box Skills is dit ook meteen duidelijk.

Box Skills

Box Skills is een framework voor allerhande applicaties. Met de Skills Kit kunnen ontwikkelaars zelf aan de slag om custom Skills te maken voor bedrijven. Er worden echter ook enkele Skills door Box zelf uitgebracht. Machine learning, een onderdeel van AI, staat bij deze toepassingen centraal, al benadrukt een woordvoerder van Box dat ook alle andere mogelijke toepassingen kunnen worden ontwikkeld op het platform.

Zoals hierboven al gesteld, gaat het om drie verschillende gebieden waarvoor Skills op de markt komen: audio, foto, video. Het idee is om die soorten content in de cloud van Box te analyseren. De uitkomsten hiervan kunnen voor allerlei doeleinden gebruikt worden.

Audio Intelligence Skill, met linksboven de automatisch gegenereerde tags, de emoties midden links en een volledige transcriptie linksonder.

Allereerst is er Audio Intelligence. Hiermee kun je opgenomen audio analyseren en op basis van de uitkomsten actie ondernemen. Naast de inhoud van een gesprek wordt ook de algemene toon ervan vastgesteld. Dat laatste kan belangrijk zijn voor trainingsdoeleinden. Als een medewerker van een callcenter of een supportdesk niet de gewenste doelen haalt, dan kan daar aan de hand van de resultaten op ingegrepen worden. Bijvoorbeeld door een extra training te geven aan de medewerker.

Image Intelligence Skill, met wederom automatisch gegenereerde tags. Daarnaast wordt via OCR ook de tekst van een afbeelding weergegeven.

Image Intelligence analyseert foto’s, inclusief eventuele tekst die erop staat. Deze Skill voegt bijvoorbeeld automatisch keywords toe aan beeld, wat ervoor zorgt dat afbeeldingen eenvoudiger te categoriseren moeten zijn en dus beter vindbaar. We schreven hierover enkele maanden geleden al eens een bericht.

Video Intelligence Skill, de tags linksboven, de herkende personen in het midden en een volledige transcriptie linksonder.

Video Intelligence moet het op termijn mogelijk gaan maken om video’s te indexeren en doorzoekbaar te maken. Wil je alleen maar de stukken zien waarin een specifiek persoon aan het woord is, dan kan dat bijvoorbeeld. Ook worden de onderwerpen waarover de video’s gaat geïndexeerd. Zo moet het mogelijk worden om snel naar de juiste passage van een video te skippen.

Samenwerkingen

Zoals hierboven al gesteld, ontwikkelt Box de Skills die het zelf aanbiedt niet volledig zelf. Naar eigen zeggen is voor elk van de drie nieuwe Skills gekozen voor een samenwerking met de beste op dat vlak. Voor Audio Intelligence maakt Box gebruik van IBM Watson. Het is mogelijk om meerdere onderdelen van Watson aan de Box-content te koppelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Watson Audio Transcription en Watson Sentiment Analysis.

Voor Image Intelligence maakt Box gebruik van de diensten van de Google Cloud. Iedereen die recent nog eens heeft gekeken naar wat Google tegenwoordig kan in Google Foto’s wat betreft gezichtsherkenning, zal hier niet verbaasd over zijn. Video Intelligence is tot slot een samenwerking tussen Box en Microsoft Cognitive Services, onderdeel van Azure.

Volgens Rand Wacker, Head of Product Marketing bij Box, laten deze samenwerkingen niet alleen zien dat Box veel meer is dan een plat content management platform. Ze tonen ook aan dat je Box kunt gebruiken in combinatie met zo goed als alle platformen.

Processing in de cloud

De rekenkracht die nodig is om de nieuwe Skills toe te kunnen passen is dermate fors dat dit on-premises niet te doen is. Dit gebeurt dus allemaal in de cloud. Op onze vraag of hij daar geen negatieve reacties op verwacht in verband met de privacy en security, antwoordt Wacker ontkennend. Box heeft dat onderdeel traditiegetrouw uitstekend op orde volgens hem. Sterker nog, hij heeft nog nooit bij een bedrijf gewerkt waar dit beter was geregeld. Dit terwijl hij bijvoorbeeld ook bij de security-afdeling van Cisco heeft gewerkt. Het gebouw van Box alleen al is een onneembare vesting en volgens hem wordt dit doorgezet in de online omgeving.

Mocht je nu liever niet hebben dat third party apps aan de slag gaan met je data, dan hoef je natuurlijk niet de voorgekookte Skills te gebruiken die Box tijdens BoxWorks laat zien, benadrukt hij ook nog. Met de Skills Kit kunnen ontwikkelaars van bedrijven ook zelf aan de slag. Ze kunnen dan een applicatie maken die alleen bedoeld is voor hun eigen bedrijven.

We hopen tijdens BoxWorks de nodige demo’s te krijgen van wat er zoal mogelijk is met het Box-platform. Daarvan zullen op een later tijdstip verslag doen. Hou de site dus in de gaten als je op de hoogte wilt zijn en blijven van de laatste ontwikkelingen op dit vlak.