Appletopman Cook licht plannen in Europa toe aan president Macron

Business

De Franse president Macron overlegt met de top van belangrijke Tech-bedrijven. Na Google, Facebook en Cisco was het gisteren de beurt aan Apple-topman Cook. In een drie kwartier durende meeting bespraken Cook en Macron diverse zaken. Het belangrijkste nieuws is dat Apple haar ontwikkeldivisie voor Apps waarschijnlijk onder gaat brengen in ‘station F’. Station F is een silicon valley achtig park waar veel tech-bedrijven gevestigd zijn, net buiten Parijs.

Wat zijn de belangrijkste punten uit het gesprek tussen Macron en Cook?

Een van de belangrijkste onderwerpen was ongetwijfeld ‘belastingen’. De belastinggeschillen uit het verleden werden niet expliciet besproken. Wel hield Macron Cook voor dat het aan de Europese Unie is om te bepalen hoe belastingregelingen moeten worden geïnterpreteerd. Ook bevestigde Macron dat de centrale gedachte is dat er belasting moet worden betaald in het land waar een bedrijf de omzet verdient. Hoewel juist dit standpunt de reden is van veel geschillen leek Cook in deze visie te berusten. Ook schijnt Apple te hebben aangegeven de belastinggeschillen achter zich te willen laten.

Ander nieuws is dat Apple een faciliteit wil openen op Tech-park ‘station F’ net buiten Parijs. Deze locatie moet de plek worden waar Apple de apps voor de App-store gaat valideren. Ook bespraken Macron en Cook de plannen die Apple heeft met het onderwijs. Voormalig topman Steve Jobs had een onderwijsconcept voor Apple ontwikkeld. Nadat diverse pogingen om de zgn. Steve Jobsscholen te lanceren mislukt waren heeft Apple nu een nieuw idee om tech en educatie te verbinden. De inhoud van het programma is niet bekend gemaakt.

Het bezoek van Cook aan Macron maakt deel uit van een Europese tour van Cook. Naast de Franse president bezocht Cook onder meer het Amerikaanse oorlogsmonument voor de gevallenen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Normandië. Ook legde hij een bezoek af aan Eldim, dat software levert voor gezichtsherkenning op de iPhone en reserverings-app startup My Little Parish.